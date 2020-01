Concurso CRQ CE 2020: Saiu o edital para nível médio e superior! Até R$2.980!

Saiu o edital. No Estado do Ceará, o Conselho Regional de Química da 10ª Região, com sede em Fortaleza, faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRQ-CE 2020). O Instituto QUADRIX tem a responsabilidade do certame.

O edital do concurso CRQ CE 2020 visa o preenchimento de 24 vagas, entre provimento imediato e em cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. Os aprovados serão contratados sob regime celetista.

Segundo o edital, serão oferecidas 13 vagas para nível médio. As oportunidades são para Auxiliar Administrativo, que conta com uma vaga efetiva e 12 em formação de cadastro de reserva, sendo oito de ampla concorrência, duas para negros e uma para deficiente. Os aprovados serão lotados em Fortaleza (CE). A remuneração será de R$1.780, por jornada de 40 horas semanais.

Para nível superior, o edital vai contar com 13 vagas para o cargo de Agente Fiscal. Os aprovados serão lotados em Fortaleza (CE). Os salários podem chegar a R$2.980.

Inscrição Concurso CRQ CE 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso CRQ-CE 2020 poderão se inscrever até 20 de fevereiro de 2020, no site da organizadora. Os valores das taxas de insrição são de R$50 e R$55, conforme escolaridade.

Provas Concurso CRQ CE 2020

O concurso vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame está previsto para ser aplicado no dia 21 de março, às 14h. Serão cobradas 120 questões, sendo 40 de Conhecimento Básicos; 20 de Conhecimentos Complementares; e 60 de Conhecimentos Específicos. A avaliação terá duração de 03 horas e meia.

Haverá ainda, prova de títulos (somente para nível superior).

Validade

A validade do concurso será de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez e pelo mesmo período.

Sobre

O órgão tem objetivo de fiscalização do exercício profissional na área da Química, relativa a Profissionais da Química das diversas categorias e empresas, no sentido de:

Detectar irregularidades praticadas por empresas e profissionais, procurando sanar essas irregularidades, a fim de que a sociedade seja beneficiada com produtos e serviços de boa qualidade. Zelar pelo cumprimento da ética nas atividades profissionais, contribuindo para o desenvolvimento da Química e da tecnologia Química. Os Conselhos e Ordens Profissionais são Autarquias Federais, criadas através de leis específicas, com as funções de fiscalizar e proteger o exercício profissional, que deve se pautar pela obediência a princípios ético-disciplinares estabelecidos em códigos próprios. Sua importância prende-se ao fato de serem entidades públicas, que não recebem dotações governamentais, de que dispõe a Sociedade para recorrer, quando atingida por prejuízos e danos oriundos de ações irregulares, praticadas por empresas e profissionais.

Informações do concurso