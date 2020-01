Concurso da Prefeitura de Cabo Frio RJ: Edital com 1.063 vagas até abril; banca definida

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso Cabo Frio RJ 2020) para o preenchimento de 1.063 vagas. O edital, previsto para ser publicado até dezembro, sofreu atrasos devido aos trâmites internos prévios à abertura do concurso.

Nesta terça-feira, 14 de janeiro, a banca organizadora do certame foi definida: O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) terá a responsabilidade do certame.

De acordo com informações da Prefeitura, nada menos que 11 empresas enviaram propostas. No entanto, a banca foi escolhida por unanimidade, através de dispensa de licitação. Segundo o município, a previsão é assinar o contrato nos próximos dias. O certame está previsto para ser publicado até abril.

“Este concurso é muito aguardado por todos, tanto por nós da Administração quanto pela população. A equipe da Prefeitura tem trabalhado constantemente para a realização do certame e, agora, com a definição da empresa, o processo correrá com mais celeridade”, afirmou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

Inicialmente, estavam previstas nada menos que 1.114 vagas, conforme o Projeto Básico do concurso. No entanto, após revisões da comissão organizadora e da Administração Municipal, a oferta final prevista é de 1.063 vagas, conforme nota divulgada pela prefeitura.

Na previsão inicial, de 1.114 vagas, as chances estavam distribuídas para cargos de ensino fundamental (143), médio (216), técnico (39) e superior (714). Veja os cargos abaixo.

O Concurso da Prefeitura de Cabo Frio RJ 2020

As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Postura (CR), Auxiliar de Necropsia (02), Cadastrador Técnico (01), Coveiro (02), Cozinheiro (82), Guarda Marítimo e Ambiental (50), Guarda Municipal (06) e Operador de Máquina II (CR), com requisito de nível fundamental;

Agente Administrativo (20 vagas), Auxiliar de Classe (69), Auxiliar em Saúde Bucal (02), Cuidador (05), Desenhista (CR), Fiscal de Obras (CR), Fiscal de Postura (CR), Fiscal de Transportes (02), Fiscal Fazendário (05), Fiscal Fundiário (CR), Fiscal Sanitário (04), Fiscal (24), Inspetor de Alunos (54), Inspetor Escolar (23) e Secretário Escolar (08), com exigência de nível médio;

Técnico de Enfermagem (28 vagas), Técnico de Necropsia (01), Técnico de Laboratório (02), Técnico de Radiologia – 30 horas (CR), Técnico Massagista (08), Gestor Ambiental (CR), com requisito de ensino médio/técnico;

Arquiteto (01), Assistente Jurídico – 20 horas (05), Assistente Social – 20 horas (06), Biólogo – 20 horas (02), Docente I (CR), Docente II (330), Economista (02), Enfermeiro (34), Engenheiro Ambiental (01), Engenheiro Civil (CR), Engenheiro – 20 horas (CR), Farmacêutico – 20 horas (CR), Fisioterapeuta – 20 horas (03), Fonoaudiólogo (07), Médico de Ambulatório (106), Médico Módulo de Família (CR), Médico Socorrista (148), Nutricionista (01), Odontólogo (07), Orientador Educacional (31), Procurador Jurídico (05), Psicólogo (02), Supervisor Escolar (22) e Turismólogo (01), com requisito de nível superior.

Os inscritos no concurso serão avaliados por provas de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Cada bloco de provas será avaliada em uma escala de 0 a 10 pontos. Para ser classificado, o candidato deverá, cumulativamente, acertar, no mínimo, 50% das questões de conhecimentos gerais; acertar, no mínimo, 50% das questões de conhecimentos específicos.

De acordo com o projeto básico do concurso, as avaliações de conhecimentos gerais terão peso 1, enquanto o bloco específico terá peso 2.

Último edital foi em 2009

O último edital do concurso da Prefeitura de Cabo Frio-RJ foi divulgado em 2009. Na ocasião, foram abertas 2.061 vagas para todos os níveis. O concurso contou com prova objetiva; análise de títulos, no caso dos professores; e teste de aptidão física, para guardas municipais.

Informações do concurso