Concurso da Prefeitura de Itapemirim ES 2019: sai resultado da prova objetiva

No Estado de Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Itapemirim divulgou o resultado da prova objetiva do concurso público (Concurso de Itapemirim ES) que visa o preenchimento de 101 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal. A empresa IBADE tem a responsabilidade de coordenação do certame.

As oportunidades são para cargos de Monitor de Transporte Escolar (1), Auxiliar de Serviços de Centro Educação Infantil (10), Agente Fiscal de Obras e Postura (5), Almoxarife (1), Assistente de Veterinária (1), Auxiliar em Saúde Bucal (5), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Fiscal Sanitário (1), Guarda Civil Municipal (15), Técnico Agrícola (1), Técnico em Enfermagem (10), Agente Administrativo (20), Agente Fiscal de Meio Ambiente (1), Técnico em Agrimensura (1), Técnico em Contabilidade (5), Biólogo (1), Contador (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro (2), Médico Endocrinologista (1), Médico Neuropediatra (1), Médico Psiquiatra (1), Médico /Urologista (1), Médico Veterinário (1), Psicólogo (1), Auditor Público Interno/Engenharia (1), Auditor Público Interno/ Contábil (2), Auditor Público Interno/Administrativa (1), Auditor Público Interno /Jurídica (1), Farmacêutico (1), Geólogo (1), Arquiteto Urbanista (1), Analista de Tecnologia da Informação (1) e Assistente Social (2). As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.098,43 e R$ 6.416,10, mais R$ 700,00 de ticket alimentação.

Inscrição Prefeitura de Itapemirim ES 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 29 de março de 2019 (somente o cargo de Auditor Público Interno/ Área Administrativa), no site oficial da banca organizadora IBADE (www.ibade.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 22,00 (nível fundamental), R$ 58,00 (nível médio) e R$ 68,00 (nível superior).

Provas Prefeitura de Itapemirim ES 2019

O concurso de Itapemirim ES consistirá em provas objetivas (para todos); prova de aptidão física para Guarda Municipal; redação para cargos de nível médio e prova de títulos e prova discursiva para os cargos de nível superior. As avaliações sofrem alteração pela segunda vez, inicialmente para o dia 17 de fevereiro e foi alterada para o dia 24 do mesmo mês, agora foi modificada para o dia 28 de abril de 2019.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

