Concurso da Prefeitura Leopoldina MG 2020 anuncia banca definida

Edital visa formar cadastro reserva na Secretaria Municipal

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Leopoldina anuncia novo edital de concurso público em breve. A banca organizadora Instituto Consulplan de Desenvolvimento de Projetos e Assistência Social será responsável pelo certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Conforme o documento publicado, o próximo passo deve ser a assinatura do contrato para então iniciar os preparativos e divulgação do edital do concurso.

Informações do concurso