Concurso DP DF 2020: Edital com 60 vagas tem comissão formada!

A Defensoria Pública do Distrito Federal vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso DP DF 2020) em breve. O órgão formou a comissão organizadora do novo certame para provimento de vagas para o cargo de Analista de apoio à Assistência Judiciária. O documento foi publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, 27 de janeiro.

Segundo a portaria, a comissão organizadora do concurso é formada por defensores públicos e analistas, sendo eles: Guilherme Lúcia de Moraes (presidente); Gabriel Morgado da Fonseca; e Luís Henrique Neves Gonzaga Marques (membros).

Agora, com a comissão formada, a expectativa é que o projeto básico do certame seja elaborado. Logo após o documento ser finalizado, uma banca organizadora deverá ser contratada pela Defensoria.

O Concurso DP DF 2020

A comissão organizadora do novo concurso DP-DF 2020 foi formada após três dias de autorização oficial do concurso, uma vez que o documento autorizativo do concurso foi publicado no dia 21 e a portaria desta segunda, 27, com data do dia 24.

Conforme o documento publicado no dia 21 de janeiro, o edital DP-DF vai contar com 60 vagas para a área de Apoio, no cargo de analista, com requisito de nível superior em Direito.

Segundo o último edital, o salário é de R$5.241,22, composta pelo vencimento de R$4.641,22 mais R$600 de gratificação judiciária.

Último edital DP-DF para Analista

O último concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal (DP-DF) foi aberto em 2014, com vagas para Analista. A seleção foi organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O edital foi publicado em janeiro e homologado em julho. Na ocasião, foram 60 vagas, sendo 15 para provimento imediato e 45 para a formação de um cadastro de reserva.

No último edital, todas as etapas foram realizadas no Distrito Federal. O concurso contou com provas objetiva e discursiva, sendo a primeira composta por 80 questões.

Do total de 80 questões, 10 foram de Língua Portuguesa, 04 para Organização e Princípios Institucionais da Defensoria Pública do Distrito Federal e as demais distribuídas por várias modalidades do Direito, sendo eles: Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito do Consumidor; e Direito da Criança e do Adolescente.

Sobre o órgão

A história da Defensoria Pública do DF começa em janeiro de 1987, quando o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Gomes, idealizou a criação do Centro de Assistência Judiciária (Ceajur), convencendo o governo do DF de que deveria existir uma instituição que garantisse a prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não tinham condições financeiras de arcar com os custos de um advogado particular.

A partir de 2007, um grupo de procuradores de assistência judiciária do Distrito Federal – os atuais defensores públicos – resolveu tentar modificar a situação jurídica da instituição concebida pela Constituição de 1988. Nela dizia que a implantação da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios era de competência da União Federal e nunca havia sido criada nem instalada justamente porque o Distrito Federal implantou o Centro de Assistência Judiciária do DF. O que se pretendia era a distritalização da competência para transformar o Ceajur em Defensoria Pública.

Um trabalho de articulação política foi feito pelos gestores do Ceajur e pelos então procuradores de assistência judiciária, desta vez junto ao Congresso Nacional, onde foi apresentado, no dia 05 de março de 2008, a Proposta de Emenda Constitucional. A PEC 007/2008 adequava o texto constitucional à realidade, transferindo da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a sua Defensoria Pública, como acontecia nos outros estados.

Enquanto a PEC tramitava, por meio de outro trabalho de articulação política, conseguiram aprovar e sancionar a Lei Complementar Distrital nº 828, de 26 de julho de 2010, regulando a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal e dispondo sobre a organização do Ceajur. Essa legislação foi considerada um avanço singular e era o embrião da Defensoria Pública. Ela previa relativa autonomia orçamentária e financeira ao Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal.

Em 2012, a tão esperada PEC 007/2008 foi promulgada na forma da Emenda Constitucional e, a partir daí, a competência para implantação da Defensoria Pública no Distrito Federal passou legalmente e definitivamente da União Federal para o Distrito Federal.

Apesar da situação ter sido resolvida no âmbito da Constituição Federal, era preciso ainda alterar a Lei Orgânica do Distrito Federal, conduzindo-a ao equilíbrio da nova ordem jurídica estabelecida pela Emenda Constitucional. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em sua acepção constitucional, não existia na Lei Orgânica do DF, devido à existência do Ceajur.

O governador do Distrito Federal enviou à Câmara Legislativa do DF um projeto de emenda à Lei Orgânica, onde o objeto era transformar o Ceajur em Defensoria Pública. Depois de extenuante trabalho de articulação política de incansáveis diretores do Ceajur e dos então procuradores de assistência judiciária junto ao Governo do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do DF, o Distrito Federal promulgou, no dia 17 de dezembro de 2012, a Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal nº 61, transformando o Centro de Assistência Judiciária em Defensoria Pública. Depois de longos 25 anos, a Defensoria Pública do Distrito Federal estava criada.