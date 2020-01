Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Planaltina do Paraná PR 2020: Último dia de inscrição!

A Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná PR encerra inscrições nesta quarta-feira, 15 de janeiro. Os editais (01 e 02/2019) de concurso público visa o preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

O concurso oferece com 10 vagas para os cargos de Merendeira, Mestre de Obras, Operador de Máquinas, Recepcionista, Fiscal de Tributos, Agente Administrativo, Pedreiro, Psicopedagogo, Operário e Agente de Serviços. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 1.894,41.

E o processo seletivo oferta 06 vagas para Agente de Consultório Dentário, Enfermeiro da Família, Técnico em Higiene Dental, Agente Comunitário de Saúde e Médico da Família. As remunerações oferecidas variam entre R$ 998,00 e R$ 6.439,52.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 6.439,52.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 11 horas do dia 15 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora EPL Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 e R$ 90,00.

Provas

O certame contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) a serem realizadas no dia 16 de fevereiro de 2020, na cidade de Planaltina do Paraná-PR, em locais e horários a serem informados via edital específico no dia 05 de fevereiro.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



EDITAL PREFEITURA DE PLANALTINA DO PARANÁ PR 01/2019

EDITAL PREFEITURA DE PLANALTINA DO PARANÁ PR 02/2019