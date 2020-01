Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Rio Preto SP 2019 tem resultados divulgados

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Rio Preto divulgou os resultados do edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 547 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

O edital nº 02/2019 tem 209 vagas em cargos de Farmacêutico (5); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (3); Médico da Família e Comunidade (37); Auxiliar de Saúde Bucal (7); Técnico de Enfermagem (23); Técnico em Farmácia (5); Enfermeiro (1), Engenheiro de Alimentos (1), Engenheiro Químico (1), Farmacêutico (3) e Médico Veterinário (1); Biólogo (1); Biomédico (6); Cirurgião Dentista (14); Enfermeiro (19); Médico Ginecologista (7); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Oncologista (2); Médico Ortopedista (3); Médico Pediatra (6); Médico Plantonista Clínico (21); Médico Plantonista Pediatra (16); Médico Veterinário (2); Técnico em Patologia Clínica (7); Técnico em Radiologia (3); Analistas em Vigilância Sanitária – Arquiteto (1), Biólogo (2), Nutricionista (4) e Terapeuta Ocupacional (2).

Já o edital nº 03/2019 oferece 140 vagas na Secretaria Municipal de Saúde para Agente Comunitário de Saúde (80) e Agente de Combate às Endemias (60).

Já os editais de nº 04 e 05/2019 oferta 205 vagas em cargos de Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (10); Engenheiro Eletricista (1); Técnico de Som (3); Agente Fiscal de Posturas (15); Arquiteto (2); Auditor Fiscal Tributário Municipal (10); Jornalista (1); Técnico de Iluminação (3); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Agente Administrativo (156); Agente de Cerimonial (1) e Médico do Trabalho (1).

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 14h do dia 06 de setembro de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Concursos FCC. O valor da inscrição variou entre R$ 47,00 e R$ 75,00.

O certame consistirá com prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física – taf e curso de introdução de formação com prova. As avaliações foram aplicadas no dia 20 de outubro de 2019, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público e processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

