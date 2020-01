Concurso EBSERH Uberlândia MG registra mais de 36 mil inscritos; Provas no dia 09!

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Minas Gerais, recebeu 36.010 inscritos no concurso público (Concurso EBSERH MG) que visa o preenchimento de 804 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Do quantitativo de inscritos, 1.453 são para a área Médica, 25.141 para a Assistencial e 9.416 para a Administrativa.

O cargo mais procurado foi o de enfermeiro, com 11.477 inscritos. Em seguida aparece o de técnico de enfermagem, com 7.597 inscritos. Os números já incluem os que vão concorrer às vagas reservadas para cotistas. Além disso, outro destaque de inscritos foi o cargo de assistente administrativo, com 5.672 inscritos.

Veja o quantitativo de inscritos por área:

Médica

Assistencial

Administrativa

As provas do concurso serão aplicadas no dia 09 de fevereiro. Os locais de provas serão liberados no dia 31 de janeiro.

Os profissionais serão lotados no quadro de pessoal permanente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

A Fundação VUNESP tem a responsabilidade do concurso. Ao todo são três editais. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.170,22 e R$ 10.350,46. Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos deficientes e 20% aos negros e pardos.

Cargos e Vagas Concurso EBSERH Uberlândia MG 2019/2020

O primeiro edital, 02/2019, conta com 216 vagas para Médicos. As oportunidades são para ingresso nas áreas de Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, Cirurgia da Mão, Cirurgia Geral, Endocrinologia Pediátrica, Coloproctologia, Clínica Médica, Dermatologia , entre outras especialidades.

O segundo edital, 03/2019, abriu 475 vagas para área assistencial. Aqui, as oportunidades são para cargos de Assistente Social, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Citopatologia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Técnico em Farmácia, Técnico em Necropsia, Técnico em Radiologia e Técnico em Radiologia – Radioterapia.

O terceiro edital, 04/2019, conta com 113 vagas na área administrativa. As oportunidades são destinadas aos cargos de Advogado, Analista Administrativo (administração, biblioteconomia, contabilidade, estatística, gestão hospitalar e qualquer nível superior), Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro Civil, Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Jornalista, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade e Técnico em Segurança do Trabalho.

Inscrição Concurso EBSERH Uberlândia MG 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 05 de novembro e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição custou R$ 80,00 para os cargos de nível médio e técnico, 180,00 para os cargos de nível superior e R$ 240,00 para médico.

Etapas e Provas

O concurso público contará com prova objetiva múltipla com 50 ou 60 questões, a depender do cargo. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação SUS, Legislação Específica – EBSERH e conhecimentos específicos do cargo, além de prova de títulos (avaliação de títulos e experiência profissional).

A prova objetiva do concurso foi aplicada no dia 09 de fevereiro de 2020 em Uberlândia (MG), em locais e horários que serão divulgados na banca organizadora.