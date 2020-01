Concurso EMPREL Recife: sai resultado preliminar da prova discursiva

A Empresa Municipal de Informática de Recife, no Estado de Pernambuco, aplicou no domingo, 1º de dezembro, as provas do concurso público (Concurso EMPREL 2019) para preencher nove vagas e formar cadastro de reserva em cargos que exigem ensino médio e superior na autarquia municipal. Os profissionais serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

Resultado preliminar das provas do concurso EMPREL 2019 – Clique aqui

O edital EMPREL 2019 conta com vagas para os cargos de Assistente de Operações e Monitoramento (02 vagas – Ensino médio completo – Salário de R$ 2.775,43, por jornada de trabalho de 12h x 36h); Analista de Infraestrutura e Suporte (02 vagas – Curso de graduação na área de Tecnologia da Informação , mais curso de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 horas: R$ 4.652,53, por jornada de trabalho de 40 horas por semana); e Analista de Sistemas (05 vagas) – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior completo em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Informática, Engenharia da Computação, Sistema de Informação, Sistemas para Internet (web design), ou outro curso superior na área: R$ 4.652,53 por carga horária semanal de 40 horas.

Inscrição Concurso EMPREL 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 07 de outubro e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.institutoaocp.org.br).

A taxa de inscrição custou R$ 75,00 para cargo de nível médio e R$ 100,00 para os de nível superior.

Provas Concurso EMPREL 2019

A prova objetiva do concurso contou com 50 questões, sendo 10 de língua portuguesa; 10 de raciocínio lógico; 05 de legislação; e 25 de conhecimentos específicos.

As provas objetivas do concurso foram aplicadas em Recife-PE no dia 01 de dezembro de 2019.

Validade

A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Empresa Municipal de Informática.

Sobre

A Empresa Municipal de Informática – EMPREL – é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, integrante da Administração Indireta Municipal que atua, estrategicamente, no planejamento e implementação da política de Tecnologia da Informação e Comunicação necessárias aos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura do Recife.

A missão da empresa é participar da proposição e do gerenciamento das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC da Prefeitura do Recife e prover soluções sob medida, com credibilidade e excelência no atendimento, com foco nos interesses da administração da cidade e na democratização dos meios de acesso à informação.

Informações do concurso