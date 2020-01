Concurso FAETEC: Resultado final da prova é adiado para quinta, 16

A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro aplicou no domingo, 15 de dezembro, as provas do concurso público (Concurso FAETEC RJ 2019) para preenchimento de nada menos que 209 vagas para cargos de níveis médio e superior carreiras de Técnico Administrativo em Educação e Professor. Foram 31.956 inscritos de ampla concorrência e 1.079 de cotas.

Segundo o cronograma, o resultado, previsto para sair no dia 13 de janeiro, agora será publicado na quinta-feira, 16 de janeiro.

O Instituto Acesso tem a responsabilidade do certame, que conta com vagas para lotação nas Regiões Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixada Litorânea, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense.

Para Professor, o edital abriu 165 vagas nas áreas de Língua Gastronomia, Turismo, Informática, Informática/Jogos Digitais, Psicologia, Prótese Dentária, Segurança do Trabalho, Eletrônica, Mecânica, Química, Contabilidade, Edificações, Moda, Análises Clínicas, Psicologia, Eletrotécnica, Direito e Legislação, Logística, Portuguesa, Arte, Educação Física, Biologia, Física, Matemática, História, Geografia, Inglês, Libras, Ciências, Pedagogia, Sociologia, Educação Especial, Enfermagem, Estética, Meio Ambiente, Metalurgia, Administração, Contabilidade, Estatística, entre outras áreas. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.500,00 e R$ 4.554,00.

Para Técnicos Administrativos, o edital abriu 44 vagas para Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I (Química, Eletrotécnica, Informática e Eletromecânica), Supervisor Educacional, Orientador Educacional, Assistente Social, Agente Administrativo e Inspetor de Alunos. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.607,13 e R$ 4.554,00.

Do quantitativo de vagas, 5% das vagas de cada cargo/região serão destinadas para pessoas com deficiência, enquanto 20% serão reservadas para negros e índios. Por fim, haverá reserva de 10% das vagas para os candidatos com hipossuficiência econômica, conforme lei estadual.

Inscrição e Provas Concurso FAETEC RJ 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 09 horas do dia 10 de outubro e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.institutoacesso.org.br). A taxa de inscrição custou entre R$ 83,00 e R$148,00.

Para Técnico Administrativo, o concurso terá uma prova objetiva com 35 questões, distribuídas entre as matérias de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos específicos e conhecimentos educacionais. Além disso, haverá uma redação de um texto dissertativo-argumentativo e avaliação de títulos, a depender do cargo.

Para Professor, o concurso contará com provas objetivas compostas por 50 questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos e conhecimentos educacionais. Além disso, haverá os candidatos do cargo de professor deverão passar por prova de títulos e prova de desempenho didático.

As provas objetivas e a prova discursiva foram aplicadas a partir das 13 horas do dia 15 de dezembro de 2019, nas cidades de Rio de Janeiro, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Resende e Três Rios.

Validade

A validade do concurso será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, a contar a partir da data de homologação do resultado final.

