Concurso FETI Uberaba MG 2020 abre vagas para todos os níveis

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Fundação de Ensino Técnico Intensivo “Dr. Renê Barsa” conhecida como FETI Uberaba divulgou a abertura de um novo concurso público para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista de Veículos Oficiais (1), Assistente Social (2), Auditor (1), Auxiliar de Serviços Gerais (1), Educador Social (1), Trabalhador Braçal (1), Supervisor Pedagógico (1), Psicólogo (1), Agente Administrativo (4), Contabilista (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.113,00 e R$ 3.100,00, mais plano de saúde e vale alimentação, por carga horária de 30 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 de fevereiro (a partir das 09h) até às 23h59min do dia 04 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Cefet Minas. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril, na cidade de Uberaba/MG, em locais e horários a serem informados em data provável no dia 27 de março. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : FETI Uberaba-MG

: FETI Uberaba-MG Banca organizadora : Fundação Cefet Minas

: Fundação Cefet Minas Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 14

: 14 Remuneração : R$ 1.113,00 a R$ 3.100,00

: R$ 1.113,00 a R$ 3.100,00 Inscrições : 03 de fevereiro a 04 de março de 2020

: 03 de fevereiro a 04 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 100,00

: R$ 70,00 e R$ 100,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL FETI UBERABA MG 2020