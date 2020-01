Concurso Guarda de Palmas 2020: Edital com 100 vagas tem banca oficializada! Até R$2,7mil!

A Guarda Metropolitana de Palmas vai divulgar em breve o edital de concurso público (Concurso Guarda de Palmas GMP TO 2020) para o preenchimento de 50 vagas, além de cadastro reserva com 50 vagas, totalizando 100 vagas no certame. A Fundação para Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) será a responsável pelo edital. A dispensa de licitação que confirma a banca foi divulgada no Diário Oficial de terça-feira (21).

Segundo o documento de dispensa de licitação, a estimativa é que o concurso Guarda de Palmas-TO receba 15 mil inscritos. Agora, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre as partes.

A comissão do concurso foi formada, através do decreto n° 1.706. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo. Além disso, ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade entre 18 e 45 anos são requisitos para o cargo. O salário atual não foi informado.

Segundo o estatuto da Guarda Municipal, os profissionais têm direito a 30% de adicional de periculosidade, auxílio-alimentação e adicional noturno. Há também estabilidade e possibilidade de progressão na carreira.

O decreto nº 1.705 para realização do concurso da Guarda de Palmas-TO foi assinado pela prefeita, Cinthia Ribeiro. O objetivo do concurso é recompor o quadro de guardas, já que um novo concurso não é realizado há mais de 11 anos. O quadro é composto por 188 guardas e atualmente há 412 cargos vagos na carreira.

A secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, Welere Barbosa, disse que o certame representará uma renovação de 25% do efetivo. “Muitos dos nossos guardas já estão com tempo de serviço para aposentadoria, e além de recompor o quadro, esse certame representa um fortalecimento na instituição pois, possibilita a implementação desse projeto de segurança pública de qualidade à serviço da população”.

A secretária explica que após a publicação do Decreto, que deve acontecer no Diário Oficial desta quinta, 28, o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia adotará às medidas necessárias para organização do certame. As oportunidades serão divulgadas para o cargo de Guarda Metropolitano, cujo salário chega a nada menos que R$ 2.709,28.

Comissão do concurso foi formada

O decreto n° 1.706 foi instituída no dia 28 de fevereiro, mesmo dia em que o certame foi anunciado. O grupo de trabalho contará com os seguintes servidores:

Welere Gomes Barbosa – Presidente

Jocélio Pereira Santos – Membro

Vanderleia Vasconcelos dos Santos Duarte – Membro

Dinormanda Monteiro da Silva Azevedo – Membro

Elisabete de Fátima Calvo Manzano – Membro

Último Concurso Guarda Metropolitana de Palmas TO

O último concurso da Guarda Metropolitana de Palmas foi realizado em 2007, quando contou com nada menos que 100 vagas no cargo Guarda Metropolitano. Desse total, 10 vagas foram reservadas para o sexo feminino. O salário foi de R$ 794,28.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou ter: entre 18 e 45 anos; aptidão física e mental; possuir altura de 1,65 m para o sexo masculino e 1,60 para feminino; diploma de nível médio; estar quite com as obrigações eleitorais e com o serviço militar; e outros requisitos que podem ser vistos no edital.

O certame foi composto por prova intelectual, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação médica; teste de aptidão física; avaliação psicológica; investigação social; e por último curso de formação.

A primeira etapa contou com 50 questões, com cada uma com 5 alternativas, nas disciplinas de português, matemática, geografia do Tocantins, história do Tocantins e conhecimentos específicos. Foram considerados habilitas na prova objetiva os candidatos que conseguiram alcançar, no mínimo, 50% do total de pontos e também não zerar em nenhuma disciplina.

Informações do concurso