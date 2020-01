Concurso Guarda Municipal da Prefeitura de Bagé RS prorroga inscrições

A Prefeitura Municipal de Bagé RS prorrogou suas inscrições até o dia 16 de janeiro de 2020. O concurso público visa preencher 25 vagas em cargo de Guarda Municipal, função que exige nível médio completo, mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em categoria ‘AB’.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. O salário oferecido será de R$ 1.014,41, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 16 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. A taxa de inscrição está fixado em .

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova Teórico-Objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, legislação, informática e matemática/raciocínio lógico;

–> Prova de Títulos;

–> Sindicância de Vida Pregressa;

–> Teste de Aptidão Física;

–> Avaliação Psicológica.

As avaliações serão aplicadas no dia 08 de fevereiro, em locais e horários a serem informados a partir do dia 31 de janeiro via cartão de inscrição.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 10 de fevereiro de 2020 e o gabarito definitivo no dia 28 de fevereiro, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

Previne, inibe pela presença e protege permanentemente a população, bens, serviços e instalações municipais contra atos infracionais;

Auxilia, mediante convênio com órgãos de trânsito, na segurança e fluidez do trânsito nas vias e logradouros municipais;

Colabora com a Defesa civil do município em atividades preventivas e de socorro a população;

Interage com a sociedade na solução de problemas, adotando medidas educativas e preventivas e visando a segurança da população e de bens municipais; Colabora com a segurança pública encaminhando ao órgão responsável, diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime e indicando possíveis testemunhas e demais dados necessários a solução do caso;

Desenvolve ações preventivas contra a violência interagindo com órgãos da esfera municipal, de outros municípios, estadual e federal;

Atua de forma preventiva e permanente em ações de combate à violência no entorno de escolas, participando inclusive de ações educativas nas unidades escolares;

Presta socorro imediato no atendimento de ocorrências emergenciais e encaminha aos órgãos responsáveis;

Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei.

EDITAL PREFEITURA DE BAGÉ RS 02/2019