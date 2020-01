Concurso Guarda Municipal de Nova Iguaçu RJ anuncia edital até o dia 03!

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu publicou nesta sexta-feira, 31, no Diário Oficial do Município a comissão organizadora do seu próximo concurso. Conforme o documento, a publicação do edital está prevista para o dia 03 de fevereiro.

As inscrições serão abertas nos primeiros quinze dias do mês, no site da banca organizadora RBO que será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

A autarquia oferece 200 vagas, sendo 100 imediatas e 100 cadastro reserva e salário inicial será de R$ 1.651,95. O valor da inscrição está fixado em R$ 19,99.

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva com questões de lingua portuguesa e matemática e conhecimentos específicos;

–> Exame psicotécnico;

–> Exame médio;

–> Investigação social e documental;

–> Exame antropométrico e Teste de aptidão física (TAF);

–> Curso de formação.

Segundo o secretário de segurança (Igor Porto), a primeira convocação está prevista para ocorrer ainda esse semestre, para que os candidatos aprovado iniciem o curso de formação (prazo de 90 dias) antes de junho. Já os candidatos que ficarem no cadastro reserva, tem previsão para convocação em 2021.

Informações do concurso