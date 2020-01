Concurso Guarda Municipal de Santo André SP 2020: Saiu EDITAL!

Edital publicado. No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santo André divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargo de Guarda Civil Municipal, sendo 20 para candidatos do sexo masculino e 10 para candidatos do sexo feminino.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A e B”, altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,68 para homens e idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos. O salário oferecido será de R$ 2.692,46, mais 30% de adicional de periculosidade, elevando o salário para R$ 3.500,19, mais benefícios.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de janeiro (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 02 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 65,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões de língua portuguesa (05), raciocínio lógico-matemático (05), noções de informática (05), atualidades (05) e conhecimentos específicos (20);

–> Prova de redação;

–> Teste de avaliação física;

–> Teste antropométrico (aferição de altura);

–> Exame psicológico para porte de arma de fogo;

–> Exame toxicológico;

–> Investigação social;

–> Curso de formação com carga horária mínima de 600 horas, não podendo exceder 40 horas semanais.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril, em locais e horários a serem informados em data oportuna. O gabarito final da prova objetiva será divulgado no dia 04 de maio, em sites www.santoandre.sp.gov.br e www.vunesp.com.br.

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições do cargo

Descrição resumida: zelar pelos bens, logradouros, equipamentos e prédios públicos do Município; prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas que atentem contra a vida, os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam para a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; promover vigilância diuturna das áreas públicas municipais; acionar ou encaminhar aos órgãos competentes os casos de infração penal contra as áreas verdes ou contra os munícipes naquelas áreas; autuar infratores mediante imposição de multas estabelecidas em lei; apreender ou encaminhar para apreensão equipamentos, objetos e utensílios, de qualquer natureza, potencialmente nocivos à fauna e à flora; recolher e encaminhar aos órgãos competentes animais, vegetais e minerais irregularmente extraídos por infratores, bem como equipamentos utilizados; cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades.

