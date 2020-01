Concurso Guarda Municipal Prefeitura de São José dos Pinhais PR 2020

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 04 vagas de nível médio no cargo de Guarda Municipal, sendo três vagas para candidatos no sexo masculino e uma vaga para feminino.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O salário oferecido será de R$ 2.753,92, mais vale-refeição no valor de R$ 638,00, além de 30% acrescido de adicional de periculosidade.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de fevereiro (a partir das 17h) até o dia 13 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FAUEL. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva de múltipla escolha (caráter classificatório e eliminatório);

–> Exames médicos (caráter eliminatório);

–> Teste de aptidão física (caráter classificatório e eliminatório);

–> Avaliação psicológica (caráter eliminatório);

–> Investigação de conduta (caráter eliminatório).

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 26 de abril, em locais e horários a serem a partir do dia 17 de abril. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 29 de abril no site FAUEL.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

Descrição resumida

I- executar policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e armado na proteção da população, bens, serviços e instalações do Município; II – desempenhar atividades de proteção do patrimônio público, guardando-os, vigiando os contra danos e atos de vandalismo; III – fiscalizar, orientar e controlar o trânsito municipal de pedestre e veículos nas áreas de sua atuação; IV – operar equipamentos de comunicação e equipamentos tecnológicos de monitoramento de alarmes e câmeras de vídeo; V – dirigir viaturas conforme escala de serviço; VI – elaborar relatórios de suas atividades; VII – prestar colaboração e orientação ao público em geral; VIII – apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o serviço de responsabilidade do Município; IX – executar atividades de socorro e proteção as vítimas de calamidades, participando de ações de defesa civil, colaborando também na prevenção e controle de incêndios e inundações, quando necessário; X – cumprir fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos; XI – conduzir ao distrito policial pessoas surpreendidas na prática de delitos ou atos antissociais, se necessário, informando a central de comunicação; XII – zelar pelo cumprimento das normas de trânsito; XIII – zelar pelo cumprimento das normas internas do Departamento da Guarda Municipal, preservando o bom nome da corporação; XIV – fazer rondas nos períodos diurno e noturno, conforme escala, fiscalizando a entrada e saída, o acesso de pessoas, veículos e equipamentos nas dependências de repartições públicas; e XV – desempenhar outras atividades correlatas.

