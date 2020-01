Concurso Guarda Municipal Prefeitura de Vinhedo SP 2020 tem Inscrições prorrogadas!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Vinhedo retificou edital e prorrogou suas inscrições até o dia 21 de janeiro de 2020. O concurso público tem por objetivo o preenchimento de 20 vagas no cargo de Guarda Municipal, sendo 15 para candidatos do sexo masculino e 05 para mulheres.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, altura mínima descalço de 1,65m para o sexo masculino, e de 1,60m para o feminino, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “A ou B”. O salário oferecido será de R$ 2.297,44, por jornada de trabalho de 200 horas mês.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 21 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da IBFC. O valor da inscrição está fixado em R$ 61,00.

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório) com 50 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos;

–> Avaliação psicológica (caráter eliminatório);

–> Teste de aptidão física (caráter eliminatório);

–> Teste antropométrico (caráter eliminatório);

–> Exame médico;

–> Investigação social;

–> Curso de formação.

As avaliações serão realizadas no dia 16 de fevereiro na cidade de Vinhedo/SP, em locais e horários a serem informados no dia 10 de fevereiro de 2020. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 10 de fevereiro, no site já citado.

As provas objetivas serão aplicadas no município de Vinhedo-SP no dia 16 de fevereiro, nos locais e horários a serem divulgados no dia 10 de fevereiro de 2020. Os cadernos de prova e os gabaritos preliminares serão divulgados em até 24 horas no site www.ibfc.org.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Vinhedo SP

: Prefeitura Municipal de Vinhedo SP Banca organizadora : IBFC

: IBFC Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 20

: 20 Remuneração : até R$ 2.297,44

: até R$ 2.297,44 Inscrições : até 21 de janeiro de 2020

: até 21 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 61,00

: R$ 61,00 Provas : 16 de fevereiro de 2020

: 16 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE VINHEDO SP 2020 – GURDA MUNICIPAL