Concurso Hospital das Clínicas da USP 2020 é autorizado com 82 vagas! Até R$4,3 mil

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi autorizado a abrir um novo edital de concurso público (Concurso CFMUSP 2020) para o preenchimento de 82 vagas. O despacho foi assinado pelo vice-governador em exercício, Rodrigo Garcia, e publicado no Diário Oficial do Estado do dia 28 de dezembro.

Segundo o documento de autorização, o Hospital foi autorizado a abrir um novo concurso. Além disso, a unidade hospitalar poderá aproveitar remanescentes em seleções válidas para suprir a necessidade de pessoal. A autorização só foi concedida após parecer positivo de secretarias estaduais.

“Diante dos elementos de instrução do processo, da representação do Secretário da Saúde e à vista das manifestações da Secretaria da Fazenda e Planejamento, autorizo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a adotar as providências necessárias para a abertura de concurso público e/ou aproveitamento de remanescentes de concursos públicos, com prazos de validade em vigor”, diz no despacho.

Cargos vagos

O hospital conta com 82 cargos vagos para preenchimento, sendo 42 de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, 02 de técnico de laboratório, 20 de agente técnico de assistência à saúde, 04 de auxiliar de saúde, 01 de enfermeiro e 13 de médico I.

Os salários oferecidos podem chegar a até R$4,3 mil, conforme dados dos últimos editais abertos. Os aprovados são contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com todos os direitos garantidos.

Em caso de novo concurso do Hospital das Clínicas da USP, a unidade vai ter que iniciar os preparativos do edital. A banca organizadora vai receber as inscrições e aplicar as etapas da seleção, como provas objetivas.

Último Concurso do Hospital das Clínicas da USP

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo abriu, em 2018, editais de concursos para 131 vagas. Do quantitativo de vagas, 125 foram para técnico de enfermagem. Além disso, 06 (seis) vagas foram abertas para Médico I. Os salários, na época, variavam de R$1.028,74 a R$4.325, respectivamente.

Além dos salários, os profissionais contaram com auxílio-alimentação, vale-transporte e creche para os filhos.

Para concorrer ao cargo de Técnico de Enfermagem, o edital exigiu nível técnico na área. As vagas foram distribuídas entre unidades da Divisão de Enfermagem da Diretoria Executiva do Instituto Central (62 vagas), Instituto da Criança (25), Instituto de Ortopedia e Traumatologia (22), Instituto de Medicina Física e Reabilitação (01), Divisão de Hospital Auxiliar de Suzano (05), Instituto de Psiquiatria (08) e Instituto de Radiologia (02).

Para Médico I, as oportunidades foram para Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (03); Equipe Médica Complementar da Divisão de Apoio Médico das Unidades Médica e de apoio do Instituto de Psiquiatria (01); Equipe Médica de Pronto Socorro do Serviço de Clínica Médica I das unidades médicas e de apoio do Instituto Central (02).

Os candidatos do concurso foram avaliados por provas escritas (objetiva e dissertativa), estudo de caso e avaliação de títulos, a depender do cargo. O Instituto QUADRIX organizou o certame.