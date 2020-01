Concurso IAP PR 2020 tem banca definida! Edital previsto para fevereiro!

O Instituto Ambiental do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IAP PR 2020) em breve. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi confirmada como banca organizadora. A informação foi confirmada pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná ao site Folha Dirigida nesta sexta-feira, 10 de janeiro.

Ainda de acordo com a pasta, o edital deverá ser publicado no final de fevereiro. “Estamos em fase de construção do edital, ele deverá sair até o final de fevereiro”, disse.

No dia 03 de julho, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, revelou que o governo estadual vai abrir novos concursos públicos no Estado. Na ocasião, ele anunciou que serão abertas oportunidades para o órgão.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, que o edital do concurso IAP-PR 2020 foi autorizado com 151 vagas, sendo 104 oportunidades serão para a carreira de agente profissional e 47 para agente de execução.

É esperado que o o Instituto de Cartografia e Geologia do Paraná e o Instituto das Águas sejam fundidos com o Instituto Ambiental do Paraná, se tornando apenas um, o Instituto Água e Terra. A expectativa é que o certame seja lançado ainda este ano.

O concurso visará recompor o quadro funcional, que teve o último concurso público há 23 anos. Durante o período, o quadro de servidores caiu de 1.178 funcionários para 520, no início de 2018. Desse total, 95% tinham entre 41 e 70 anos de idade. Atualmente, 108 servidores do IAP já recebem Abono Permanência, quando o servidor continua trabalhando mesmo tendo tempo e idade para se aposentar.

O Concurso IAP PR 2020

O edital de concurso IAP/PR 2020 tem expectativa de contar com vagas para agente de apoio e execução, com requisito de ensino médio; e para agente profissional de nível superior, em cargos como administrador, analista de sistemas, biólogo, contador, engenheiros (químico, civil, florestal, ambiental e agrônomo), geólogo, médico, veterinário, químico, economista, psicólogo, sociólogo e técnicos administrativos em contabilidade.

De acordo com o Portal do Servidor do Estado, cuja última atualização aconteceu em 2016, as remunerações iniciais chegam a R$1.015,91 para agente de apoio, R$1.523,85 para agente de execução e R$9.432,57 para agente profissional.

Sobre o órgão

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP, entidade autárquica, foi instituído em 1992, através da Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho, com a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É sucessor de instituições como o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – ITCF, criado em 1923 a partir da Inspetoria de Terras e Colonização.

Há mais de 100 anos, o Estado do Paraná, vem desenvolvendo o seu serviço de cartografia oficial, originariamente através do antigo DGTC – Departamento de Geografia, Terras e Colonização. A intervenção no processo de disciplinamento da ocupação do território foi adotada no ano de 1892, com a edição da Lei de Terras de nº 68.

Missão

Proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade.

Atribuições

Proposição, execução e acompanhamento das políticas de meio ambiente do Estado.

Cumprimento da legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de polícia administrativa, controle, licenciamento e fiscalização.

Concessão de licenciamento ambiental para instalação, funcionamento e ampliação de atividades, obras, serviços, planos e programas de abrangência regional.

Licenciamento de empreendimentos florestais e autorização de desmates.

Execução do monitoramento ambiental dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo.

Elaboração, execução e controle dos planos e programas de proteção e manutenção da biodiversidade, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais, assegurando a reprodução da flora e fauna silvestres.

Organização e manutenção do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, preservando a diversidade e a integridade do patrimônio genético e, por meio de convênio, a participação na administração de Unidades de Conservação de domínio dos municípios ou da União, bem como o incentivo e a assistência às prefeituras municipais no tocante à implantação de bosques, parques, arborização urbana e repovoamento de lagos e rios.

Execução e determinação de execução da recuperação florestal de áreas de preservação permanente, degradadas, reserva florestal legal, e de unidades de conservação diretamente ou através de convênios e consórcios.

Fiscalização, orientação e controle da recuperação florestal de áreas degradadas por atividades econômicas de qualquer natureza.

Execução e determinação de execução de todos os atos necessários à proteção, conservação e recuperação do meio ambiente.

Controle e fiscalização dos agrotóxicos e afins e produtos tóxicos e perigosos, quanto ao transporte e destinação final de resíduos nos termos da legislação específica vigente.

Cadastramento dos produtos agrotóxicos utilizados no Estado, quanto ao aspecto ambiental.

Execução da coleta sistemática de dados e informações sobre o meio ambiente.

Monitoramento e fiscalização da destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná.

Proposição, execução e acompanhamento de planos e programas de desenvolvimento florestal, estimulando o florestamento e o reflorestamento para fins econômicos e conservacionistas.

Proposição, estruturação e implementação de instrumentos de gestão da política florestal voltados para a renovação, manutenção e ampliação da base florestal para fins produtivos.

Execução e determinação de execução da Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995 (Lei Florestal do Estado).

Manutenção dos laboratórios ambientais convenientemente capacitados e aparelhados para estabelecer os padrões, métodos e técnicas, bem como a execução de análises ambientais e a realização de investigações de interesse à proteção da qualidade ambiental, podendo proceder credenciamento de laboratórios e instituir automonitoramento.

Administração de recursos oriundos do Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos da Lei 12.945, de 5 de setembro de 2000 e Decreto 3.240, de 8 de dezembro de 2000.

Gestão do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado do Paraná – SICARPR.

Informações do concurso