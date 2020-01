Concurso IAPEN AC 2020: Saiu o edital com vagas na Saúde! Até R$10 mil

Saiu o edital de concurso público do IAPEN-AC. De acordo com o documento publicado, serão oferecidas 16 vagas temporárias, em cargos de níveis médio e superior, na área da Saúde. Os salários iniciais chegam a R$10 mil.

Segundo o edital, para nível médio, serão oferecidas 08 vagas, nos cargos de técnico em enfermagem (04 vagas), microscopista (01), auxiliar de farmácia (01) e auxiliar de saúde bucal (02). Os salários chegam a R$2.458,15, com exceção de auxiliar de saúde bucal, cujo salário chega a R$2.236,15.

As outras oito vagas restante s serão oferecidas para nível superior, nos cargos de enfermeiro (03), farmacêutico (01), fisioterapeuta (01), cirurgião dentista (01), médico (01) e nutricionista (01). Os salários vão variar entre R$4.547,75 e R$10.298,95.

Inscrição Concurso IAPEN AC 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro, no site oficial da banca organizadora do concurso (https://www.ibade.org.br/). A taxa de inscrição vai custar R$42 para nível médio e R$63,50 para nível superior.

Etapas e Provas

Os candidatos serão avaliados através de provas objetivas, investigação social e prova de títulos. As avaliações escritas e entrega dos documentos vão acontecer no dia 15 de março.

A prova objetiva vai contar com 50 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10); Conhecimentos Básicos de Saúde Pública (05); Conhecimentos da realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica do Acre (05); e Conhecimentos Específicos (30).

Segundo o edital, para ser aprovado será necessário obter 50% ou mais dos pontos da prova na parte de Conhecimentos Gerais e Específicos, além do conjunto das provas objetivas. Somente serão pontuados os títulos dos candidatos aprovados no exame.

O resultado final do concurso IAPEN-AC será divulgado após a conclusão de todas as etapas.

Segundo o edital, a validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do concurso