Concurso IDAF AC 2020: Banca organizadora do edital é definida!

Edital próximo! O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso IDAF AC 2020) em breve. O documento de abertura ainda não tem data para ser publicado, mas a expectativa é que não demore muito. A banca, inclusive, já foi definida.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) vai ter a responsabilidade do concurso. A dispensa de licitação que confirma a contratação direta da empresa foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 08 de janeiro. Agora, o próximo passo será a assinatura de contrato entre as partes.

Em geral, após a assinatura do contrato, o edital é divulgado poucos dias após o documento ser publicado no Diário Oficial. A banca vai publicar o edital completo com todas as regras, além do recebimento das inscrições e aplicação das principais etapas de seleção, como a prova objetiva.

O concurso IDAF AC 2020

Segundo o documento de dispensa de licitação que confirma a contratação da banca organizadora, os cargos já etão definidos. As oportunidades serão oferecidas para os cargos de Médico veterinário; Engenheiro agrônomo; Engenheiro florestal; e Técnico em defesa agropecuária e florestal. Os cargos devem exigir nível médio e superior.

Para nível médio, os salários podem chegar a R$1.435,50. Para nível superior, os ganhos podem chegar a até R$4.915. A jornada de trabalho será de até 40 horas semanais.

O quadro de servidores do IDAF-AC conta com 350 cargos. Desse total, 119 são do cargo de técnico em defesa agropecuária e florestal. São, ao todo, 11 cargos, mas apenas quatro estão previstos no próximo concurso.

Em fevereiro do ano passado, chegou a ser cogitado um novo concurso. Segundo informações da agência de notícias do Acre, o presidente do Idaf, Rogério Melo, apontou em reunião com o governador Gladson Camelli a necessidade de novas contratações.

De acordo com o gestor, o cenário de servidores do do instituto é deficitário e precisa de reposição. A demanda foi acatada pelo governador do Estado do Acre, que informou que serão chamados de imediato 15 médicos veterinários e 20 técnicos agropecuários para atuarem de maneira emergencial no Idaf.

“A ideia é que essas contratações supram nossas demandas durante o ano de 2019 até que possamos conseguir realizar um concurso público. O governador Gladson Cameli sinalizou essa possibilidade e estamos muito otimistas” pontuou.

Informações do concurso