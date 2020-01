Concurso Instituto de Previdência de São Sebastião do Paraíso MG 2020: Último dia de inscrição!

Em Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso (INPAR) tem inscrições até hoje, 20 de janeiro. O concurso público visa o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Procurador Jurídico (1 vaga), Encarregado de Assuntos de Pessoal (1 vaga), Agente Administrativo (1 vaga) e Encarregado de Assuntos Contábeis (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários chegam até R$ 3.099,61.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de janeiro (a partir das 10h) até as 21h do dia 14 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IMAM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 90,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); mais prova dissertativa para o cargo de Procurador Jurídico. As avaliações serão aplicadas nos dias 21 e 22 de março de 2020, em locais e horários a serem informados via cartão de inscrição.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no segundo dia útil após a realização das provas, nos sites www.inparssp.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso (INPAR) MG

: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso (INPAR) MG Banca organizadora : IMAM Concursos

: IMAM Concursos Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : R$ 3.099,61

: R$ 3.099,61 Inscrições : 13 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020

: 13 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 e R$ 90,00

: R$ 60,00 e R$ 90,00 Provas : 21 e 22 de março de 2020

: 21 e 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL INPAR MG 2019