Concurso IPREMU Uberlândia MG 2020: Salários de até R$ 7.217,54!

Edital publicado. Em Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (IPREMU) abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (11 vagas), Agente de Segurança Patrimonial (2 vagas), Advogado (1 vaga), Contador (2 vagas) e Telefonista (2 vagas). As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.195,34 e R$ 7.217,54, por carga horária de 30 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de março (a partir das 09h) até as 17 horas do dia 12 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com prova escrita (para todos) com 30 e 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos específicos; mais prova de redação para o cargo de Advogado.

As avaliações serão aplicadas no dia 10 de maio de 2020 em locais e horários a serem informados nos sites www.gestaodeconcursos.com.br e www.uberlandia.mg.gov.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso

Concurso : Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (IPREMU)

: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (IPREMU) Banca organizadora : Gestão de Concursos

: Gestão de Concursos Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 18

: 18 Remuneração : R$ 1.195,34 e R$ 7.217,54

: R$ 1.195,34 e R$ 7.217,54 Inscrições : 11 de março a 12 de abril de 2020

: 11 de março a 12 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00

: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00 Provas : 10 de maio de 2020

: 10 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL IPREMU UBERLÂNDIA 2020

100% de Acordo com Último Edital