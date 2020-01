Concurso IPREV Santos SP 2020 anuncia banca organizadora

O Instituto de previdência do Município de Santos/SP prepara um novo concurso público que tem por objetivo preencher diversas vagas na autarquia municipal. O Instituto de previdência do Município de Santos/SP é o responsável pelo certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia. Com isso, o novo edital deve ser publicado em breve.

As oportunidades são para os cargos de Analista Previdenciário (04 vagas), Agente Previdenciário (08 vagas) e Procurador (02 vagas). Os salários e possíveis benefícios ainda não foram divulgados.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

Informações do concurso