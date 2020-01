Concurso Marinha 2020: Saiu o edital com 960 vagas para Fuzileiro Naval!

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 960 vagas na função de Fuzileiro Naval. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22 de janeiro.

De acordo com o edital publicado, o concurso público da Marinha 2020 visa à admissão ao Curso de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) através de duas turmas I/2021 e II/2021.

O Concurso Marinha 2020 – Fuzileiro Naval

Podem concorrer ao cargo de Fuzileiro Naval, somente candidatos do sexo masculino. Além disso, será necessário que os candidatos preencham os seguintes requisitos:

ter entre 18 e 21 anos completos até 1º de janeiro de 2020;

não ser isentos do serviço militar;

ter nível médio completo;

altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Para o cargo de Fuzileiro Naval, o soldo vai ser de R$1.950, após o curso de formação. O valor é composta por vencimento de R$1.560, mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%.

A oferta de vagas do concurso vai ser dividida através de duas turmas. A divisão ocorre através de dois centros de instrução abaixo:

720 vagas para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA, destinadas aos candidatos das regiões Sul e Sudeste; e

240 vagas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB, destinadas aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O candidato classificado dentro do quantitativo de vagas e aprovado em todas as etapas vai ser matriculado no C-FSD-FN, na condição de Recruta Fuzileiro Naval (RC-FN). No decorrer do curso, os recrutas vão contar com alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica. Após isso, eles vão receber uma remuneração de acordo com a sua graduação, como ajuda de custo para suas despesas pessoais.

Distribuição das vagas do concurso Marinha 2020 – Fuzileiro Naval

As vagas do concurso Marinha 2020 estão distribuídas entre Unidades da MB no Rio de Janeiro (565 vagas), Unidades da MB em Brasília – DF (62 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande – RS (49 vagas), 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Belém – PA (37 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário – MS (33 vagas), 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Manaus – AM (81 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal – RN (53 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador – BA (44 vagas) e Batalhão de defesa nuclear bilogica química e radiológica – Aramar (14 vagas).

Inscrição concurso Marinha 2020 – Fuzileiro Naval

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 19 de fevereiro e 20 de março de 2020, no site oficial da instituição (https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos). A taxa de inscrição custa R$25,00.

No site de ingresso da Marinha, o candidato deve pesquisar a área destinada ao edital do concurso para fuzileiros e, em seguida, preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

A taxa de inscrição poderá ser quitada até o dia 23 de março, em qualquer agência bancária.

Etapas concurso Marinha 2020 – Fuzileiro Naval

O concurso da Marinha para Fuzileiro Naval vai contar com exame de escolaridade (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o documento, todos os candidatos com inscrição confirmada serão convocados para essa etapa, a ser realizada em diversos locais do país. A prova ainda não tem data definida, mas será aplicada no turno matutino, a partir das 10 horas.

Os inscritos no concurso da Marinha 2020 vão responder a 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Matemática. A avaliação terá duração de até três horas para todos os candidatos.

As demais etapas do concurso vão contar com verificação de dados biográficos, verificação de documentos, inspeção de saúde e exame psicológico, e teste de suficiência física. O TAF de fuzileiro naval será composto por flexão, corrida, abdominal e natação.

Informações do concurso