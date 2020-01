Concurso Metrô SP: Resultado preliminar da prova objetva do certame

A Companhia do Metropolitano de São Paulo aplicou no domingo, 08 de dezembro, as provas do concurso público para o Metrô-SP. De acordo com o documento publicado, são 50 vagas para carreiras de nível superior com iniciais de até R$8 mil. O resultado preliminar da prova objetiva foi divulgado (clique aqui e veja).

A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame, que oferece vagas para Analista de desenvolvimento júnior – Administração de empresas (30 vagas), Analista de Desenvolvimento Júnior – Ciências Contábeis (10 vagas), Analista de Desenvolvimento Júnior – Ciências da Computação (05 vagas), Analista de Desenvolvimento Júnior – Designer gráfico (01 vaga), Analista de Desenvolvimento Júnior – Psicologia (02 vagas), Enfermeiro do trabalho (01 vaga) e Médico do Trabalho (01 vaga).

Os salários para os cargos da área da Saúde chegam a R$8.966,15. As demais funções têm salários de R$5.377,59. De acordo com o edital, a jornada de trabalho é de 20 horas (médicos) e 40 horas (demais cargos). A contratação vai ocorrer sob regime celetista.

Inscrição Concurso Metrô-SP 2019

As inscrições do concurso Metrô-SP para nível superior foram realizadas entre 10 horas do dia 30 de setembro e 14 horas do dia 23 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (https://www.concursosfcc.com.br/). A taxa de inscrição custou R$90,00.

O edital informa que serão aceitos pedidos de isenção ou desconto do valor entre 30 de setembro e 04 de outubro, no site da banca.Para obter gratuidade total será preciso comprovar ser doador de sangue nos termos do edital.

Já o desconto será de 50% do valor para estudantes de baixa renda – com remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou que estiverem desempregados.

Provas Concurso Metrô-SP 2019

O concurso Metrô-SP contou com provas objetivas, aplicadas no dia 08 de dezembro de 2019.

No dia da prova, os candidatos tiveram até três horas para responder 60 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos. Os conteúdos da parte específica, que tem peso 2, variam conforme cargo.

Na parte básica, a prova tem peso 1 e vai compreender as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico-matemático e Inglês (somente para os analistas).

As avaliações objetivas terão caráter habilitatório e classificatório. Cada bloco do exame (conhecimentos básicos e específicos) será avaliado na escala de 0 a 10. A nota final corresponderá à média aritmética ponderada das notas obtidas em cada parte.

Para ser habilitado, o candidato precisa obter, pelo menos, 40% de acertos e Conhecimentos Básicos e 40% em Conhecimentos Específicos. Além disso, a média ponderada final deverá ser igual ou superior a 5 pontos. O resultado final do concurso está previsto para ser publicado em 5 de fevereiro de 2020.

Validade

A validade do concurso será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, uma vez, por igual período.

Informações do concurso