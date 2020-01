Concurso Ministério da Justiça: Edital autorizado sai em 2020! Salário de R$ 8.300!

Em dezembro, a comissão do próximo concurso do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi formada. A portaria com o nome dos servidores que vão compor o grupo de trabalho foi publicada no Diário Oficial da União.

A comissão especial do concurso vai ser composta por Francisco Shozho Sato e Laenya Lane Silva Vieira. Além disso, vão fazer parte, pela coordenação-geral de gestão de pessoas da subsecretaria de Administração os servidores José Albuquerque Nogueira Filho (representante titular da comissão), Eduardo Henrique Falcão Pires e Suzana Modesto da Silva. Além disso, o grupo de trabalho vai ser composto pela diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com os servidores Getúlio Menezes Bento e Rodrigo Lange.

Segundo o anexo II do Decreto nº 6.478, de 2008, o salário será de R$8.300. De acordo com o texto, as oportunidades são para atuação no desenvolvimento de atividades relacionadas ao Projeto Sinesp Big Data e Inteligência Artificial, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Edital do concurso do Ministério da Justiça vai contar com 35 vagas

As vagas são destinadas aos cargos de Engenheiro de Dados – Big Data (10 vagas); Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas); e Cientista de Dados – Big Data (12 vagas).

A contratação dos profissionais temporários será feita mediante aprovação em processo seletivo simplificado. Conforme portaria, a publicação do edital será de até seis meses, a contar da data de portaria. O edital deve ser publicado até 19 de maio de 2020.

Os contratos terão duração máxima de quatro anos, com possibilidade de prorrogação, desde que sejam devidamente justificado, com base nas necessidades de conclusão das atividades propostas aos profissionais.

O que é o Sinesp Big Data e Inteligência Artificial?

O Big Data inaugura o uso, no Brasil, de tecnologia e ciência de dados, em grande escala e velocidade, para obter resultados positivos. Inicialmente, a entrega dispõe de quatro ferramentas, o Sinesp Big Data, o Sinesp Geo Inteligência, o Sinesp Tempo Real e o Sinesp Busca e será direcionada aos municípios que vão receber Em Frente Brasil, projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta: Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraná e Pernambuco.

Sinesp Big Data: Base dos sistemas da Sinesp, com tecnologias e soluções para execução em larga escala.

Base dos sistemas da Sinesp, com tecnologias e soluções para execução em larga escala. Big Data – Geo inteligência: Georreferenciamento das ocorrências em relação ao tempo e o espaço em que registrada. Será possível, por exemplo, visualizar rotas de policiamento e mapas de calor com os locais onde mais acontecem crimes e em quais horários;

Georreferenciamento das ocorrências em relação ao tempo e o espaço em que registrada. Será possível, por exemplo, visualizar rotas de policiamento e mapas de calor com os locais onde mais acontecem crimes e em quais horários; Big Data – Tempo real: Monitoramento inteligente para rápida intervenção, acompanhamento de ocorrências criminais, detecção por sensores, câmeras de segurança, viaturas e agentes e pessoas com restrição de liberdade que fazem uso de tornozeleiras eletrônicas;

Monitoramento inteligente para rápida intervenção, acompanhamento de ocorrências criminais, detecção por sensores, câmeras de segurança, viaturas e agentes e pessoas com restrição de liberdade que fazem uso de tornozeleiras eletrônicas; Big Data – Busca: Permitirá a busca de informações em boletins de ocorrência de outros estados e municípios, além de pesquisas a dados de pessoas, objetos e documentos.

O Big Data e Inteligência artificial, desenvolvido por cientistas da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi inspirado nas boas práticas adotadas na cidade de Fortaleza. A aplicabilidade da tecnologia do Big Data no estado cearense e o investimento no combate ao crime colaborou para a redução no número de roubos e furtos de veículos e no aumento nos índices de recuperação de carros e motocicletas. Há, ainda, registros na redução dos índices criminais. Atualmente, Fortaleza segue no 14º mês de redução nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) – com 866 vidas salvas em 2019. Além dos crimes contra a vida, o estado tem obtido, nos últimos 23 meses, queda nos índices de crimes violentos contra o patrimônio (CVP).