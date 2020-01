Concurso PGE RJ 2020: Edital sai ainda este ano, diz procurador-geral

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PGE RJ 2020) ainda este ano. A confirmação veio através do procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Lopes da Silva, em entrevista ao site Folha Dirigida. O certame já está autorizado pelo governador do Estado, Wilson Witzel.

Por conta do Regime de recuperação Fiscal, firmado entre o governo do Estado e a União, a Procuradoria-RJ só poderá divulgar no edital as vagas que surgiram após a assinatura do acordo. Hoje, são 13 cargos vagos. A expectativa é que esse seja o quantitativo provável de vagas do concurso.

O edital do concurso da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro é aguardado desde 2016, quando o certame foi anunciado pelo órgão. Na ocasião, os servidores da comissão do concurso elaboraram o projeto básico da seleção. O documento tinha diversas informações importantes sobre o certame: cargos; salários; e também a estrutura de provas. A Fundação Carlos Chagas (FCC) havia sido escolhida como banca organizadora. No entanto, a grave crise financeira inviabilizou a abertura do certame.

O Concurso PGE RJ 2020

Na entrevista ao site Folha Dirigida, o subprocurador-geral da PGE-RJ revelou que o órgão ainda vai definir os cargos que serão oferecidos no concurso, mas adiantou que o certame certamente vai contar com vagas para o cargo Técnico Processual, com requisito de nível médio e salário inicial de R$3.860. Os servidores vão receber, ainda, auxílios-alimentação e refeição.

Um outro cargo que também deve ser oferecido é o de analista processual, com requisito de graduação em Direito. O salário é de R$5.700. Os servidores contarão ainda com auxílios-alimentação e refeição.

O último edital do concurso PGE-RJ foi divulgado com 129 vagas imediatas em cargos de ensino médio e superior. Apesar disso, o órgão convocou 167 aprovados durante a validade do certame, de quatro anos.

Sobre

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ) é o órgão responsável pela representação judicial e consultoria jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Supervisiona os serviços jurídicos das administrações direta e indireta, atua no controle interno da legalidade dos atos da Administração Pública e defende judicial e extrajudicialmente os interesses legítimos do Estado.

Suas principais atribuições estão previstas no artigo 132 da Constituição Federal e no artigo 176 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se aquela em que se estabelece, entre suas funções, a de órgão central do Sistema Jurídico Estadual.

Informações do concurso