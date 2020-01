Concurso PM CE 2020: Expectativa de novo edital este ano!

A Polícia Militar do Estado do Ceará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM CE) ainda este ano. O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), André Costa, anunciou na TV Cidade que o concurso deve sair ainda este ano.

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), André Costa, anunciou na manhã de sexta-feira (6) na TV Cidade que o Concurso para Polícia Militar do Ceará (Concurso PM CE) deve sair ainda este ano! Além da PM CE, o Secretário garantiu que novas vagas também serão criadas para Polícia Civil e também para a Perícia Forense do estado.

O governador, Camilo Santana, durante uma transmissão ao vivo no dia 02 de abril, em sua página no Facebook, falou sobre a abertura do novo certame da corporação.

“O certo é que contratarei nos próximos quatro anos de governo novos policiais militares para melhorar e ampliar o efetivo,” disse o chefe do Executivo estadual. Camilo estava aguardava até o último dia 31 de março por uma resposta da Procuradoria Geral do Estado para saber se poderia chamar remanescentes de concursos já realizados. Se recebesse uma resposta negativa, o governo informou que iria abrir um novo concurso.

Ainda de acordo com o governador, ainda não há uma decisão final, uma vez que decidiu realizar uma consulta externa e está aguardo dos resultados. A expectativa é que em breve uma posição final seja tomada.

A data exata de publicação do edital e o quantitativo de vagas ainda não foram revelados pelo governador. No entanto, ele garantiu que a segurança pública do estado será reforçada, já que existem editais da Polícia Civil e para a Perícia Forense já em elaboração. O concurso da Polícia Civil é o mais avançado neste momento.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, já havia confirmado o objetivo de lançamento do novo edital. Na ocasião, ele afirmou que a Secretaria aguardava que a Procuradoria Geral do Estado defina se novas turmas do último certame, realizado em 2016, poderão ser chamadas ou não. “Estamos aguardando definição da PGE sobre o chamamento de novas turmas do atual edital. Caso não seja autorizado, trabalharemos em um novo edital”, disse o titular da pasta em sua rede social.

O Secretário ainda frisou que o governo está investindo e trabalhando fortemente para que a turma quatro dos praças da PM, concurso de 2016, acontecesse e para que concluísse o quanto antes. “No entanto, em assuntos jurídicos, a última palavra é da PGE e por questões da legislação eleitoral não foi autorizada a nomeação, que deverá ocorrer a partir de janeiro, o quanto antes para que vocês venham para as ruas”, disse.

O Concurso PM CE 2020

O cargo de Soldado requer, além do ensino médio, idade igual ou superior a 18 anos e, no primeiro dia de inscrição do concurso, idade inferior a 30 anos, altura mínima de 1,62m para homens e 1,57 para mulheres. Além disso, a carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria “B”, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, é requisito para ingresso na corporação.

Descrição Sumária das Atribuições do cargo de Soldado: Executar o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, com observância dos princípios da legalidade, hierarquia e disciplina, a fim de assegurar o cumprimento da lei, o respeito à cidadania, a manutenção da ordem pública, em todas as suas modalidades, para inibir os atos atentatórios contra pessoas, bens e meio ambiente, e assegurar o exercício dos poderes constituídos, atuando conforme as missões institucionais previstas nas Constituições Federal e Estadual, no Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n.º 13.729/2006 e suas alterações), no Código Disciplinar dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n.º 13.407/2003) e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis aos policiais militares do Ceará, notadamente as editadas pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social e/ou pelo Coronel Comandante-Geral da Corporação, dentro de suas respectivas competências.

Condições Gerais de Exercício do cargo de Soldado: Trabalhar tendo contato cotidiano com o público, de forma individual ou em equipe, em ambiente de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, com sol ou chuva, a pé, montado, embarcado ou em veículos (bicicletas, carros, motos, etc.), em horários diversos (diurno, noturno ou em rodízio de turnos), em datas de feriados e finais de semana, além de atuar em condições de pressão e de risco, com possibilidade de contágio de moléstias e de morte em sua rotina de trabalho. A jornada é em regime de dedicação exclusiva, submetida à sistemática de expedientes e de plantões diurnos e noturnos, de longa duração, enquanto necessário for para finalizar o serviço policial.

Regime de Trabalho do cargo de Soldado: o regime de trabalho é de dedicação integral e exclusiva, incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada e pela permanente expectativa de convocação em situações excepcionais e emergenciais.

Último concurso da PM CE foi divulgado em 2016

O edital, divulgado no dia 12 de julho de 2016, contou com 5.000 vagas para Soldado, requisito de ensino médio completo, sendo 4.200 vagas para preenchimento imediato e 800 na modalidade cadastro reserva. Do total de oportunidades efetivas, 3.990 foram reservadas ao sexo masculino e 210 ao sexo feminino. O salário inicial do cargo foi de R$ 3.134,58.

Os inscritos foram avaliados através de prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de Capacidade Física, investigação social, exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico (inspeção de saúde), e Curso de Formação Profissional. A prova contou com questões das disciplinas de Língua Portuguesa (20), Atualidades (10), Matemática (10), Raciocínio Lógico (5), Informática (15) e Conhecimentos Específicos (60).

O Instituto AOCP coordenou o último certame, aplicando provas na modalidade Certo ou Errado, sendo atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial, 0 (zero) ponto para cada item em branco ou com duas marcações. Foi descontado ainda, o valor de 1 (um) ponto para cada 2 (dois) itens marcados em desacordo com o gabarito oficial, dentro de cada caderno. O candidato precisou obter no mínimo 25% da pontuação máxima possível para a soma dos cadernos de Língua Portuguesa, Atualidades, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, ou seja, 15 pontos do total.