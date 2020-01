Concurso PM PI 2020 deverá ter edital anunciado até maio!

A Polícia Militar do Estado do Piauí vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PI 2020). Segundo o Governo do Estado, um novo certame para corporação deve ser publicado até maio, com oferta de vagas para o 21º Batalhão de Polícia de Altos, recém criado, e os demais batalhões.

O anúncio de abertura de um novo concurso PM-PI 2020 foi anunciado na última segunda-feira, 20 de janeiro, pelo governo, após a assinatura do decreto de criação do 21º Batalhão pelo governador Wellington Dias. Segundo o governo, a nova unidade vai beneficiar a própria cidade de Altos e também várias cidades ao entorno, como Pau D’Arco, Coivaras, Alto Longá, Beneditinos, Santo Antônio e São João da Serra.

A princípio, serão colocados à disposição mais dez policiais militares, que, em seguida, se somarão aos 24 que atuam em Altos. A convocação de novos aprovados no concurso PM-PI, no entanto, vai trazer novos reforços para a unidade.

“Tenho certeza de que os resultados serão positivos, com a diminuição significativa da violência na região”, disse o governador Wellington Dias.

A abertura de um novo concurso PM-PI é aguardado desde 2019. No final de junho, o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Lindomar Castilho, afirmou que havia a necessidade de um novo edital com 500 vagas. Na época, o coronel disse que a ideia seria repor as saídas programadas para os próximos anos.

Segundo o comandante, na época, o concurso da PM-PI precisaria do aval do Governo do Estado. Segundo o coronel Lindomar Castilho, o governo cuidava das finanças do estado.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou nesta terça-feira, 21 de janeiro, que a autorização do concurso PM-PI ainda é aguardada. Ao que tudo indica, as oportunidades serão para o cargo de soldado. As informações da pasta foram passadas ao site Folha Dirigida.

A função de soldado da PM PI requer dos candidatos: ser brasileiro nato ou naturalizado; possuir altura mínima de 1,60 m (homem) e 1,55 (mulher); ter idade minima de 18 anos e máxima de 30 anos no período da inscrição; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (homem); possuir CNH categoria “AB”, entre outros requisitos.

O Soldado terá que realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas formas de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, destinado a formar, com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar.

Etapas do concurso PM PI

O Concurso Público da Polícia Militar do Piauí é composto por 05 (cinco) etapas, sendo:

a) primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de prova escrita objetiva, que será aplicada de forma coletiva, conforme critérios estabelecidos no edital do certame;

b) segunda etapa, de caráter eliminatório, constará de exame de saúde (médico e odontológico), conforme critérios estabelecidos no edital;

c) terceira etapa, de caráter eliminatório, compreenderá o teste de aptidão física e constará de exame atléticos inerentes ao cargo, conforme previsto no edital;

d) quarta etapa, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de exame psicológico, para o qual serão adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas, conforme critérios estabelecidos no edital;

e) quinta etapa, também de caráter eliminatório, consistirá na investigação social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como na vida atual do candidato, conforme critérios estabelecidos no edital.

Último edital PM PI foi divulgado em 2017

O último edital de concurso público da PM-PI para Soldados foi divulgado em 2017, quando contou com 400 vagas para a carreira, distribuídas por homens e mulheres com nível médio. O salário inicial foi de R$3.100.

Os aprovados foram lotados em Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Avelino Lopes, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Piripiri, Oeiras e Bom Jesus, no Piauí.

A prova contou com questões de Língua Portuguesa (14 questões), Matemática (07 questões), Conhecimentos Gerais (12 questões) e Noções de Informática, todas com peso 01. Além disso, as avaliações contaram com questões de Legislação da PMPI (07 questões) e Noções de Direito (13 vagas), ambas com peso 02.

Informações do concurso