Concurso PM PI 2020 terá edital com 1.000 vagas até março, diz SSP-PI

A Polícia Militar do Estado do Piauí vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PI 2020). A Secretaria de Segurança Pública do Estado revelou que foram solicitadas mais de mil vagas ao governo, devendo o edital ser aberto em março deste ano e não em maio, como previsto. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida.

“Até março a Secretaria de Segurança deve lançar o edital para a PM do Piauí. O pedido do secretário (de Segurança) Fábio Abreu foi de mil vagas para soldados da PM e 40 para oficiais“, disse o setor de Comunicação da pasta.

O Governo do Estado trabalhava com o prazo de publicação do edital até maio. No entanto, a nova previsão da SSP, o o edital deverá ser divulgado antes, em março. Serão, ao todo, 1.040 vagas para soldados e oficiais.

Em junho do ano passado, o comandante geral da PM-PI, Lindomar Castilho, disse que havia um novo concurso visa repor as saídas programadas para os próximos anos. Segundo informações da Secretaria de Segurança, foram solicitadas 1.040 vagas, no entanto, este número pode mudar, conforme autorização do governo.

A função de soldado da PM PI requer dos candidatos: ser brasileiro nato ou naturalizado; possuir altura mínima de 1,60 m (homem) e 1,55 (mulher); ter idade minima de 18 anos e máxima de 30 anos no período da inscrição; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (homem); possuir CNH categoria “AB”, entre outros requisitos.

O Soldado terá que realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas formas de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, destinado a formar, com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar.

Etapas do concurso PM PI

O Concurso Público da Polícia Militar do Piauí é composto por 05 (cinco) etapas, sendo:

a) primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de prova escrita objetiva, que será aplicada de forma coletiva, conforme critérios estabelecidos no edital do certame;

b) segunda etapa, de caráter eliminatório, constará de exame de saúde (médico e odontológico), conforme critérios estabelecidos no edital;

c) terceira etapa, de caráter eliminatório, compreenderá o teste de aptidão física e constará de exame atléticos inerentes ao cargo, conforme previsto no edital;

d) quarta etapa, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de exame psicológico, para o qual serão adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas, conforme critérios estabelecidos no edital;

e) quinta etapa, também de caráter eliminatório, consistirá na investigação social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como na vida atual do candidato, conforme critérios estabelecidos no edital.

Último edital PM PI foi divulgado em 2017

O último edital de concurso público da PM-PI para Soldados foi divulgado em 2017, quando contou com 400 vagas para a carreira, distribuídas por homens e mulheres com nível médio. O salário inicial foi de R$3.100.

Os aprovados foram lotados em Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Avelino Lopes, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Piripiri, Oeiras e Bom Jesus, no Piauí.

A prova contou com questões de Língua Portuguesa (14 questões), Matemática (07 questões), Conhecimentos Gerais (12 questões) e Noções de Informática, todas com peso 01. Além disso, as avaliações contaram com questões de Legislação da PMPI (07 questões) e Noções de Direito (13 vagas), ambas com peso 02.

Informações do concurso