Concurso PM RJ 2020: Edital com 2 mil vagas para nível médio sai este ano, diz Governador!

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM RJ 2020) para Soldados ainda este ano. A confirmação é do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na manhã desta segunda-feira, 20 de janeiro.

“Estamos nos preparando para fazer um novo concurso este ano para mais 2 mil vagas e assim recompor a Polícia Militar”, disse o governador no seu primeiro discurso oficial este ano.

Segundo o Governador, os mil novos soldados foram às ruas em 2019 e outros 1.200 convocados do último concurso da PM-RJ, realizado em 2014, já estão em formação. Segundo Witzel, todos os demais remanescentes serão chamados nos próximos meses.

“Estamos reformando o Centro de Formação de Praças e nos preparando para convocar todos os demais aprovados (concurso PMERJ 2014). E assim recompor a Polícia Militar”, afirmou.

O Concurso PM RJ

Para concorrer a uma das vagas de Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), o candidato deverá ter idade compreendida de 18 (dezoito) anos na data de matrícula e 30 (trinta) anos até a data limite do período de inscrição; ter concluído o Ensino Médio ou estar concluindo, de forma que esteja concluso até a data prevista em edital para a fase de Pesquisa Social; carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”; e para candidatos do sexo masculino, ter altura mínima de 1,65m; e para candidatos do sexo feminino, ter altura mínima de 1,60m.

Durante o curso, a remuneração inicial é de R$2.213,62. Após a formatura, o valor passa a ser de R$3.452,55.

Último concurso da PM-RJ foi divulgado com 6 mil vagas

O último concurso da Polícia Militar-RJ foi divulgado em 2014, quando contou com nada menos que 6 mil vagas para Soldado, sendo 5.400 para os homens e 600 para as mulheres. A Exatus Promotores de Eventos e Consultoria coordenou o certame.

O concurso da PM-RJ foi composto por Exame Intelectual, mediante a aplicação de prova objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da organizadora; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da organizadora; Exame Antropométrico de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMERJ; Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMERJ; Exame Toxicológico, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMERJ; Exames Médicos, de caráter eliminatório, de responsabilidade da organizadora; e Investigação Social e Documental, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMERJ.

As provas objetivas foram aplicadas em Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Teresópolis e Volta Redonda.

Prova Objetiva

A prova objetiva contou com questões de Língua Portuguesa (10), Sociologia (05), Geografia (05), História (05), Legislação de Trânsito (05), Informática (05) e Direitos Humanos (05). A Prova Objetiva de Múltipla Escolha foi composta de 40 (quarenta) questões distribuídas pelas disciplinas, sendo que cada questão contou com (quatro) alternativas com letras de A à D e com uma única resposta correta, totalizando um máximo de 40 (quarenta) pontos, conforme o quadro abaixo.

Foi reprovado na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e, consequentemente, eliminado do concurso o candidato que não fez o mínimo de 40% (quarenta por cento) do total de pontos atribuídos nas disciplinas de: Sociologia, Geografia, História, Legislação de Trânsito, Informática e Direitos Humanos e o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da disciplina de Língua Portuguesa, bem como obteve nota ZERO em qualquer disciplina.

Conteúdo Programático

Língua Portuguesa: interpretação e compreensão de textos; construção de sentido e efeitos de sentido (semântica); denotação (sentido literal) e conotação (sentido figurado); relações lexicais; intertextualidade; gêneros textuais; tipologia textual; linguagem verbal e não verbal; funções da linguagem; variedades linguísticas; tipos de discurso; acentuação gráfica; ortografia; classe de palavras (substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição); estrutura e formação de palavras; sintaxe (frase, oração, período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal (crase); colocação pronominal; coesão; coerência; pontuação.

Geografia: Tema principal: Características Gerais do Estado do Rio de Janeiro – reconhecer as relações entre sociedade e o ambiente natural no Estado do Rio de Janeiro, destacando os impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos naturais na sociedade fluminense. – identificar as principais regiões do Estado e suas características gerais. – apresentar noções básicas sobre a geografia do Município do Rio de Janeiro. – reconhecer aspectos gerais do processo de favelização e suas características atuais. – identificar em textos e gráficos situações problema típicas da sociedade fluminense e reconhecer formas de reduzir os problemas gerados em tais situações. – apresentar noções de localização espacial dentro do Estado do Rio de Janeiro a partir da utilização de mapas.

História: 1. A expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI. 2. O sistema colonial português na América – Estrutura político-administrativa, estrutura socioeconômica, a escravidão (as formas de dominação econômico-sociais); as formas de atuação do Estado Português na Colônia; a ação da Igreja, as invasões estrangeiras, expansão territorial, interiorização e formação das fronteiras, as reformas pombalinas, rebeliões coloniais. Movimentos e tentativas emancipacionistas. 3. O período joanino e o processo de independência – A presença britânica no Brasil, a transferência da Corte, os tratados, as principais medidas de D. João VI no Brasil, política joanina, os partidos políticos, revoltas, conspirações e revoluções, emancipação e conflitos sociais, o processo de independência do Brasil. 4. Brasil Imperial – O Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado: aspectos, políticos, administrativos, militares, culturais, econômicos, sociais, territoriais, a política Página 48 de 49 externa, a questão abolicionista, o processo de modernização, a crise da monarquia e a proclamação da república.

Sociologia: Relações entre indivíduo e sociedade, distinção do espaço público e privado, o Estado e os direitos humanos, cidadania e diversidade.

Noções sobre Direitos Humanos: Direitos e Deveres Individuais e coletivos. Considerações sobre a polícia e os Direitos Humanos.

Legislação Brasileira de Trânsito: Penalidades aplicadas às infrações de trânsito. Medidas administrativas a serem adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes.

Informática: Aplicativos para processamento de texto, planilhas eletrônicas e apresentações: conceitos e modos de utilização; conceitos básicos e modos de emprego de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à rede de computadores, internet e intranet.

Informações do concurso