Concurso PM RJ Saúde: Edital com 67 vagas vai ser divulgado em janeiro

A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM RJ) para área da saúde. O edital deve ser publicado ainda em janeiro, conforme informações da assessoria de imprensa da corporação. Segundo o departamento, os trâmites necessários para publicação do edital já estão em andamento.

“O edital segue os trâmites necessários para sua publicação com previsão para janeiro de 2020. Os demais concursos estão em análise e, assim que possível, serão divulgadas informações”, disse a assessoria. A banca organizadora ainda não foi revelada.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 16 de dezembro, a autorização para o novo certame da corporação com 67 vagas. As oportunidades serão para nível superior, com ganhos de até R$6.014,19.

O documento autorizativo, assinado pelo governador Wilson Witzel, informa que o edital será para o preenchimento de 42 vagas de oficial médico do Quadro de Oficiais de Saúde da corporação. Podem concorrer médicos (áreas ainda não informadas), que terão remuneração de R$6.014,19.

Além disso, foi autorizada a abertura de edital para 25 vagas de técnicos de enfermagem, podendo concorrer quem tem o nível médio/técnico. O salário é de R$3.246,42.

O novo edital para área da Saúde foi anunciado no dia 08 de novembro, durante a cerimônia de formatura de 375 policiais militares em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

Último edital foi divulgado em 2010

O último edital da PM-RJ para área da Saúde foi divulgado em 2010, com 573 vagas, todas para candidatos de ensino superior. As oportunidades foram para médicos, em diversas áreas. Entre elas, Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Clínica Geral, Neurocirurgia, Obstetrícia, Terapia Intensiva, Urologia, entre outras. O edital ainda trouxe vagas para enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e nutricionistas. As oportunidades eram para oficiais.

Para concorrer, o candidato precisava ter graduação na área de interesse, de 18 e 30 anos e altura mínima de 1,65 para candidatos de sexo masculino e 1,60 para o sexo feminino.

O concurso contou com prova escrita, exame antropométrico, exame físico, exame médico, exame social e documental, exame psicológico e prova de títulos.

As provas objetivas e discursivas foram realizadas no mesmo dia. O exame objetivo contou com 50 questões de múltipla-escolha. Na prova discursiva os candidatos tiveram que responder cinco questões de Conhecimentos Específicos.

Edital PM-RJ previsto para Soldados

A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem expectativa de divulgar um novo edital de concurso público (Concurso PM RJ 2020) para o cargo de Soldado. De acordo com porta-voz da corporação, coronel Mauro Fliess, o novo certame já está em estudo na Secretaria de Estado da PM.

“Já estão sendo feitos estudos internos para a realização desse concurso. É só uma questão de chamar os aprovados da última seleção para poder lançar um novo edital”, disse o coronel, que ainda confirmou o objetivo de autorizar o edital da PM-RJ 2019 em breve.

“Há bastante expectativa de que seja autorizado este ano. Afinal, este é o alinhamento que o governo estadual está promovendo junto com a corporação”, completou Fliess.

O quantitativo de vagas do concurso PM-RJ ainda não foi informado. No dia 05 de janeiro, o Governador do Estado, Wilson Witzel, disse, durante entrevista coletiva na cidade de Guapimirim, no interior do Rio, que vai realizar concursos anuais para preenchimento de 2 mil vagas no cargo de Soldado. “E todo ano faremos concurso público para dois mil policiais”, disse o governador em coletiva.

Para concorrer a uma das vagas de Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), o candidato deverá ter idade compreendida de 18 (dezoito) anos na data de matrícula e 30 (trinta) anos até a data limite do período de inscrição; ter concluído o Ensino Médio ou estar concluindo, de forma que esteja concluso até a data prevista em edital para a fase de Pesquisa Social; carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”; e para candidatos do sexo masculino, ter altura mínima de 1,65m; e para candidatos do sexo feminino, ter altura mínima de 1,60m.

Durante o curso, a remuneração inicial é de R$2.213,62. Após a formatura, o valor passa a ser de R$3.452,55.