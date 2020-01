Concurso Polícia Civil PC PA 2020: Edital com 1.495 vagas na fase de escolha da banca!

É grande a expectativa de realização do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (Concurso PC PA 2020). De acordo com informações da Secretaria de Administração do Pará (SEAD), o governo estadual iniciou os procedimentos necessários para a realização de um novo certame para corporação. Além disso, a pasta confirmou editais de concursos para Polícia Militar e Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

A Comissão Especial de Licitação, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), revelou que vai realizar uma nova licitação para contratação de banca organizadora.

A escolha da banca organizadora vai ser feita na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço. A empresa vai ficar responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do concurso PC-PA.

Segundo o aviso de licitação, a reabertura está marcada para o dia 17 de fevereiro, às 9h, na Secretaria de Estado e Planejamento e Administração – Seplad Sede, localizada na Travessa do Chaco, nº 2350, CEP. 66.093-542 – Marco, Belém-PA. O recebimento das propostas será feito até às 9h do dia 17 de fevereiro.

Após escolher a banca, a próxima etapa será a publicação do edital. Em setembro, a corporação confirmou que o edital será publicado com 1.495 vagas. As vagas serão distribuídas entre os cargos de Delegado (265 vagas), Escrivão (252 vagas), Investigador (818 vagas) e Papiloscopista (160 vagas).

No dia 18 de setembro, em sua página no Facebook, a Polícia Civil-PA deixou uma mensagem aos futuros candidatos: “Alô, concurseiros. Mantenha foco total nos estudos e nos treinos. Já temos o quantitativo de vagas por cargo para o concurso da Polícia Civil do Pará”, disse.

Concurso da PC-PA teve um edital autorizado no ano passado

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 03 de agosto do ano passado, os membros que farão parte da comissão do concurso da PC-PA. O grupo de trabalho será composto por Odilene Fernandes da Conceição Santos (presidente), Kellen Cristina Costa da Silva, Aline Yuri de Andrade Oshikiri e Osvaldino Silva Junior.

O edital do concurso PC/PA 2019 autorizado no ano passado contemplava vagas para o preenchimento de 11 vagas, distribuídas entre os cargos de Administrador (05 vagas), Assistente Social (01 vaga), Psiquiatra (04 vagas) e Psicólogo (01 vaga). Além disso, é esperado, conforme consta no edital de licitação de escolha da organizadora, oportunidades para os cargos de técnico em gestão pública e médico. A taxa de inscrição desses cargos custará R$109,83.

A organizadora do concurso PC PA 2019 foi definida. Em publicação no Diário Oficial do Estado, edição do dia 27 de julho, a Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda (AOCP) foi escolhida como organizadora do certame.

Último Concurso da Polícia Civil do Pará

O último concurso da Polícia Civil do Pará aconteceu em 2016, quando contou com vagas para o cargo de Delegado. Para concorrer ao cargo, o candidato precisou ter nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração foi de R$ 12.250.

Para as demais carreiras da corporação, funções de investigador, escrivão e papiloscopista, são exigidos o nível superior em qualquer área. O salário chegou a R$ 5.204,05. De acordo com o último edital, a jornada de trabalho será integral, com exclusiva dedicação às atividades do cargo, com jornada semanal de quarenta e quatro horas, respeitadas as peculiaridades do cargo, podendo ser convocado a qualquer tempo, a critério da Administração da Polícia Civil-PA.

Os candidatos foram avaliados por prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; prova de capacitação física, de caráter eliminatório; exame médico, de caráter eliminatório; exame psicológico, de caráter eliminatório; e investigação criminal e social, de caráter eliminatório. A prova objetiva foram aplicadas em Belém, Marabá, Altamira e Santarém.

Provas do Concurso

A prova de delegado contaram com questões de Língua Portuguesa (5), Direito Administrativo (10), Direito Ambiental (5), Direito Civil/Empresarial (10), Direito Constitucional (10), Direitos Humanos (5), Direito Penal (10), Direito Processual Penal (10), Medicina Legal (5) e Legislação Especial (10), totalizando 80 quesitos. Os candidatos ainda passam por prova discursiva, na qual o candidato deverá elaborar 01 (uma) Peça Processual de Representação.

Já para as demais carreiras, cargos de Investigador e Escrivão, as provas contaram com questões de Língua Portuguesa (10), Noções de Informática (5), Raciocínio Lógico (5), Noções de Direito Administrativo (10), Noções de Direito Constitucional (10), Noções de Direito Penal (10), Noções de Direito Processual Penal (10), Legislação Especial (10) e Noções de Medicina Legal (10), num total de 80 questões. Para a função de Papiloscopista, ainda haverá questões de Noções de Identificação, Noções Básicas de Química e Noções de Medicina Legal.

