Concurso Polícia Federal 2020: corporação estuda dois editais; vagas em análise

Sonha em ingressar na Polícia Federal? Em 2020, editais de concurso da PF estão previstos e poderão ser autorizados, totalizando mais de 800 vagas. Saiba todos os detalhes sobre o quadro de vagas da corporação, cargos, salários, entre outras informações.

Cargos, pedidos ao governo e áreas confirmadas

Até o momento, são 834 vagas já solicitadas, através de dois pedidos de concursos. As vagas são para área policial e também administrativa, com possibilidade de vagas em cargos de ensino médio e superior.

Em junho, a Polícia Federal confirmou o novo pedido de concurso ao Governo, como foi feito em cada ano, até o dia 31 de maio, prazo limite.

Naquela ocasião, a corporação não confirmou os cargos. Em agosto, a diretora de Gestão de Pessoal substituta, Vanessa Gonçalves Leite Souza, informou que a Polícia Federal protocolou demanda para cargos de níveis médio e superior, das áreas Administrativa e Policial. A informação foi obtida publicamente em resposta no Portal de Acesso à Informação.

Dos pedidos de concursos feitos, apenas um, até então, teve a sua demanda de vagas confirmada, naquela ocasião. Segundo o representante da Polícia Federal, um dos pedidos de concurso enviado ao Ministério da Economia tem o objetivo de preencher 600 vagas de agente policial.

O cargo de Agente Policial exige nível superior em qualquer área e carteira de habilitação. Os salários chegam a R$12.441,26.

Carreira Requisitos Remuneração Agente Administrativo Nível médio completo R$4.710,76 Plano Especial de Cargos da PF Nível superior em várias áreas R$5.554,87 Agente Policial Nível superior em qualquer área + CNH R$12.441,26

O envio de pedido de concurso para o cargo de agente administrativo também foi confirmado, além de outras funções da área administrativa, de nível superior.

No final de agosto, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luis Antônio Boudens, revelou que o pedido da área de apoio foi feito para um total de 234 vagas.

Para agente administrativo, é exigido nível médio. O salário do cargo é de R$4.710,76 mensais. Para nível superior, poderão ser contempladas várias áreas, com salário inicial de R$5.554,87.

Cargos da área apoio

Até o momento não foram confirmadas para quais cargos da área de apoio serão oferecidos no concurso da PF. Para nível médio, as chances foram pleiteadas para agente administrativo. Para nível superior, poderão ser oferecidas vagas para diversos cargos, como: Administradores; Arquiteto; Arquivista; Assistente social; Bibliotecário; Contador; Engenheiros; Estatístico; Farmacêutico; Médicos; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo; entre outros.

O presidente da federação, Luis Boudens, confirmou que aguarda um aval do governo maior do que o quantitativo protocolado pela corporação. De acordo com ele, a PF enviou, junto ao pedido, uma minuta que solicita uma autorização para 3.460 vagas a mais, nas mesmas áreas.

No entanto, Boudens revelou que essa demanda poderá ser maior, uma vez que há uma luta, junto ao Governo, para a criação de novos cargos administrativos. O objetivo é ter um quantitativo de 5 mil vagas. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida.

Déficit

De acordo com dados da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), a corporação conta com um déficit de mais de 4 mil servidores, sendo pouco mais de 2 mil para a carreira de agente. São, pelo menos, 4.330 servidores a menos na corporação. A informação foi passada com exclusividade ao site Folha Dirigida.

Na ocasião, o maior quantitativo de cargos vagos foi para agente, com 2.425 vagas. Dessa forma, as 180 vagas oferecidas no edital de 2018 não chegam nem perto de acabar com essa necessidade. Por esse motivo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou a chamada de mais aprovados além das 500 vagas imediatas oferecidas no edital de abertura. Foi possível chamar 547 vagas a mais.

Último concurso da Polícia Federal

Em 2018, a Polícia Federal abriu edital para preenchimento de 500 vagas. As oportunidades do concurso da Polícia Federal foram destinadas aos cargos de Agente Policial (180 vagas), Delegado de Polícia (150 vagas), Papiloscopista (30 vagas), Perito Criminal (60 vagas) e Escrivão (80 vagas). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe Cespe/UnB) teve a responsabilidade do certame.

A Polícia Federal recebeu a participação de 147.744 inscritos. O cargo de maior procura foi o de Agente de Polícia Federal, com 92.671 interessados. Com 180 vagas, a concorrência geral foi de aproximadamente 514 candidatos por vaga. A lista completa de inscritos e concorrência pode ser conferida abaixo.

Quais os requisitos, atribuições e salários dos cargos da Polícia Federal?

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.

ATRIBUIÇÕES: instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação; orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais; participar do planejamento de operações de segurança e investigações; supervisionar e executar missões de caráter sigiloso; participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o órgão na consecução dos seus fins.

SALÁRIO: R$ 22.672,48.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

PERITO CRIMINAL FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC em cursos específicos.

ATRIBUIÇÕES: realizar exames periciais em locais de infração penal; realizar exames em instrumentos utilizados, ou presumivelmente utilizados na prática de infrações penais; proceder pesquisas de interesse do serviço; coletar dados e informações necessários à complementação dos exames periciais; participar da execução das medidas de segurança orgânica e zelar pelo cumprimento delas; desempenhar outras atividades que visem apoiar técnica e administrativamente as metas da Instituição Policial, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

SALÁRIO: R$ 22.672,48.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, observada a competência da Polícia Federal; proceder à busca de dados necessários; executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de informações; executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da competência da Polícia Federal; conduzir veículos automotores, embarcações e aeronaves; auxiliar a autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

SALÁRIO: R$ 11.983,26.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva

ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação; atuar nos procedimentos policiais de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em diligências policiais; responsabilizar-se pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos de apreensão; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; atuar nos procedimentos policiais de investigação; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 11.983,26.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de coleta, revelação, levantamento e armazenamento de fragmentos e impressões papilares, exames e laudos oficiais papiloscópicos, representação facial humana; operação e gestão de bancos e sistemas automatizados de identificação civil e criminal; assistir à autoridade policial; desenvolver estudos na área de papiloscopia; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 11.983,26.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

Etapas do Concurso Polícia Federal PF

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrange as seguintes fases:

a) prova(s) objetiva(s), para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

f) avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

g) avaliação psicológica, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

h) avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

A segunda etapa do concurso público consiste de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer unidade da Federação.