Concurso Prefeitura de Aguaí SP 2020 abre vagas para Professor

A Prefeitura Municipal de Aguaí em São Paulo, abriu novo edital (nº 03/2019) de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Português, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Geografia e Professor de Matemática. Os salários oferecidos será de R$ 12,98 por hora-aula, por carga horária de 24h semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de janeiro até as 23h59min do dia 30 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ipefae. A taxa de inscrição está fixado em R$ 45,00.

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de titulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas no dia 01 de março a partir das 09h, em locais e horários a serem informados até o dia 21 de fevereiro nos sites www.aguai.sp.gov.br e www.ipefae.org.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Aguaí SP

: Prefeitura Municipal de Aguaí SP Banca organizadora : Ipefae

: Ipefae Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : R$ 45,00

: R$ 45,00 Remuneração : R$ 12,98 por hora-aula

: R$ 12,98 por hora-aula Inscrições : 06 a 30 de janeiro de 2020

: 06 a 30 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 45,00

: R$ 45,00 Provas : 01 de março de 2020

: 01 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ SP 03/2019