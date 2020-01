Concurso Prefeitura de Altamira PA 2020: Saiu EDITAL com 756 vagas na Educação

Saiu edital. No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Altamira abriu novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 756 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio em curso de formação de magistério extrativista expedido por IES reconhecida pelo MEC ou graduação na disciplina selecionada.

As oportunidades são para áreas de Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Física, Professor de Ensino das Artes, Professor de Língua Inglesa, Professor de Informática, Professor do Magistério área Extrativista, Professor do Magistério Indígena, Professor do Magistério Indígena, Professor de Ensino Religioso, Professor de LIBRAS/Instrutor de LIBRAS, Professor Auxiliar de Sala Regular, Pedagogo e Professor de Ciências.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas chegam até R$ 2.557,73, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 31 de janeiro e 04 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IVIN. O valor da inscrição oscila entre R$ 31,83 a R$ 35,27.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório)

–> Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão realizadas nos dias 26 de abril e 03 de maio de 2020, na cidade de Altamira e nos distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, em locais e horários a serem informados no dia 20 de abril.

O gabarito provisório será divulgado no dia da prova e os gabaritos definitivos no dia 19 de maio, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Altamira PA

: Prefeitura Municipal de Altamira PA Banca organizadora : IVIN

: IVIN Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 756

: 756 Remuneração : até R$ 2.557,73

: até R$ 2.557,73 Inscrições : 31 de janeiro e 04 de março de 2020

: 31 de janeiro e 04 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 31,83 ou R$ 35,27

: R$ 31,83 ou R$ 35,27 Provas : 26 de abril e 03 de maio de 2020

: 26 de abril e 03 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ALTAMIRA PA 2020