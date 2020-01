Concurso Prefeitura de Angra dos Reis RJ: Resultado preliminar é divulgado

A Prefeitura Municipal de Angra do Reis no Rio de Janeiro, aplicou no domingo, 15 de dezembro, as provas do concurso público para preenchimento de 228 vagas imediatas nos cargos de fundamental, médio e superior na Secretaria municipal de Educação. O resultado preliminar do certame foi divulgado (clique aqui e veja).

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Infantil e do 1º ao 5º ano (180), Especialista em Desportos (8), Monitor de Educação Especial (13), Professor de Arte (6), Inspetor de Alunos (19) e Berçarista (2). As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.298,26 e R$ 3.239,06.

As inscrições foram realizadas até as 16h do dia 06 de novembro 2019, no site oficial da banca organizadora FVG. O valor da inscrição variou entre R$ 43,00 (nível fundamental), R$ 55,00 (nível médio) e R$ 63,00 (nível superior).

O concurso consistirá em provas objetivas com 50, 60 ou 70 questões, distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, raciocínio lógico-matemático, legislação específica, conhecimentos pedagógicos, linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, noções de administração pública; além de prova de títulos para Professor.

As avaliações serão realizadas no dia 15 de dezembro, em locais e horários a serem informados com antecedência no site da FGV. O gabarito provisório será divulgado no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

