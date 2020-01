Concurso Prefeitura de Aparecida SP 2020: Salários de até R$ 4.439,01!

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Aparecida SP divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 111 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Mestre de Obras (1), Motorista Executivo (1), Motorista “B” (1), Motorista “C” (5), Servente de Limpeza (5), Vigia (5),Ajudante de Mecânico (1), Auxiliar de Cozinha (2), Auxiliar de Serviço Escolar (3), Borracheiro (1), Padeiro (1), Pedreiro (2), Pintor (1), Pintor Letrista (1), Servente de Obras (5), Agente de Saneamento (1), Ajudante de Eletricista (2), Calceteiro (4), Coveiro (2), Operador de Máquinas Pesadas (1), Cozinheiro (2), Encanador (1), Faxineiro (5) e Jardineiro (2) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Fiscal Ambulante (1), Fiscal Ambulante Feminino (1), Fiscal Tributário (2), Inspetor de Alunos (2), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico em Turismo (1), Tesoureiro (1), Topógrafo (1), Auxiliar de Contabilidade (2), Auxiliar de Recursos Humanos (1), Telefonista (1), Desenhista Técnico (1), Eletricista (1), Técnico em Informática (2), Almoxarife (2), Auxiliar Burocrático (2), Auxiliar de Tesouraria (1), Escriturário (5), Monitor de Transporte Escolar (1), Secretário de Escola (1), Revisor Contábil (1), Técnico em Enfermagem (1) e Recepcionista (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Médico do Trabalho (1), Médico Neuropediatra (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Psiquiatra (1), Médico Urologista (1), Nutricionista (1), Psicólogo (2), Subprocurador Jurídico (1), Assistente Social (2), Contador Oficial (1), Dentista (1), Enfermeiro Padrão (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pediatra (1), Médico Pneumologista (1), Analista de Recursos Humanos (1), Engenheiro (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1) e Médico Clínico Geral (1) NÍVEL SUPERIOR.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até o dia 06 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Directa Carreiras. O valor da inscrição oscila entre R$ 8,31 (nível fundamental), R$ 11,68 (nível médio/técnico) e R$ 17,38 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos básicos da função, dependendo do cargo.

As avaliações serão realizadas no dia 29 de março, em locais e horários a serem informados via edital de homologação das inscrições.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Aparecida SP 2020

: Prefeitura de Aparecida SP 2020 Banca organizadora : Directa Carreiras

: Directa Carreiras Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 111

: 111 Remuneração : até R$ 4.439,01

: até R$ 4.439,01 Inscrições : até 06 de fevereiro de 2020

: até 06 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 8,31, R$ 11,68 a R$ 17,38

: R$ 8,31, R$ 11,68 a R$ 17,38 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE APARECIDA SP 2020