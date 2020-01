Concurso Prefeitura de Arapongas PR 2020: Edital e Inscrição!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Arapongas abriu novo edital (nº 87/2019) de concurso público para preenchimento de 218 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais em Cemitério, Confeiteiro, Operador de Máquina Automotiva de Grande Porte, Padeiro, Pintor de Sinalização Viária, Vigilante Municipal, Auxiliar de Cuidador, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Jardineiro, Marceneiro, Motorista , Motorista de Caminhão e Motorista de Ônibus (nível fundamental).

Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Condutor de Ambulância, Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Atendente de Farmácia, Professor , Professor de Educação Infantil, Secretário de Documentação Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Vigilância Sanitária, Telefonista, Operador de Som, Iluminação e Imagem/Sonorização, Orientador Social, Protético, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, Atendente Social, Cuidador, Fiscal Ambiental, Instrutor de Programas/Informática Básica, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Tecnologia da Informação e Instrutor de Trabalhos Manuais (nível médio/técnico).

Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Plantonista, Médico Veterinário Sanitarista, Odontólogo, Professor de Educação Física, Psicólogo, Técnico Esportivo, Analista de Tecnologia/Redes e Comunicação de Dados, Bibliotecário, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Farmacêutico,Historiador, Maestro, Médico Clínico Geral e Nutricionista (nível superior).

Os salários variam entre R$ 1.049,29 e R$ 15.973,31, mais R$ 250,00 de vale-alimentação.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 27 de janeiro de 2020, no site oficial da Fundação Unespar. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova prática para os cargos de Condutor de Ambulância, Instrutor de Trabalhos Manuais, Iluminação e Imagem, Padeiro, Pintor de Sinalização Viária, Marceneiro, Motorista, Operador de Máquina Automotiva de Grande Porte, Operador de Som, Auxiliar de Serviços Gerais em Cemitério, Confeiteiro e Cozinheiro.

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para Professor de Educação Infantil e Professor.

As avaliações serão realizadas no dia 08 de março de 2020, em locais a serem informados via cartão de convocação e site www.fundacaounespar.org.br a partir de 18 de fevereiro.

O gabarito provisório e o caderno de questões serão divulgados no dia 09 de março de 2020, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Arapongas PR

: Prefeitura de Arapongas PR Banca organizadora : Unespar

: Unespar Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 218

: 218 Remuneração : R$ 1.049,29 e R$ 15.973,31

: R$ 1.049,29 e R$ 15.973,31 Inscrições : até 27 de janeiro de 2020

: até 27 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00, R$ 80,00 e R$ 120,00

: R$ 60,00, R$ 80,00 e R$ 120,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ARAPONGAS PR 87/2019

100% de Acordo com Último Edital