Concurso Prefeitura de Araraquara SP 2020: Salários de até R$ 5.175,42!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Araraquara anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.298,00 e R$ 5.175,42.

As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Civil (1), Engenheiro Eletricista (1), Farmacêutico (1), Fiscal do Procon (1), Psiquiatria (1) e Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1), Médico Generalista (1), Técnico de Enfermagem (1), Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (1), Engenheiro Agrimensor (1), Inspetor de Posturas (1), Médico Especialista em Cirurgia Pediátrica (1), Neuropediatra (1), Médico Veterinário (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Enfermeiro (1) e Nefrologia (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 14,51 e R$ 21,76.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova dissertativa para cargos de Farmacêutico, Fiscal do Procon, Médico Veterinário, Inspetor de Posturas, Enfermeiro e Engenheiro;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior.

As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 15 de março de 2020, em locais e horários a serem informados a partir do dia 05 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE ARARAQUARA SP 2020