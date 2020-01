Concurso Prefeitura de Areiópolis SP 2020: Edital e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizado a 273 km da capital São Paulo/SP, abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Controlador Interno, Coveiro, Dentista, Enfermeiro, Fiscal de Tributação, Fonoaudióloga, Médico Urologista, Monitor de Esportes, Motorista de Ambulância, Ouvidor, Padeiro, Pintor, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário ESF – Renovação, Auxiliar de Dentista, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Vida Escolar, Tratorista, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Oftalmologista, Vice-Diretor de Escola, Professor de Matemática, Médico Ortopedista, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Técnico em Segurança do Trabalho, Professor de Ciências, Auxiliar Técnico de Direção de Creche, Lavador de Autos e Mecânico.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 4.898,35.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de até as 23h59min do dia 03 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora OM Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 19,90 (nível fundamental), R$ 20,90 (nível médio) e R$ 21,90 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com 40 questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos básicos do cargo, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos e noções de informática;

–> Prova prática para os cargos de Motorista de Ambulância e Tratorista e Mecânico;

–> Prova de títulos para Vice-Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Professor.

As avaliações serão data, hora e local a ser divulgado em data oportuna no site OM Consultoria, com até cinco dias de antecedência. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

