Concurso Prefeitura de Balneário Arroio Silva SC 2020: Edital e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Balneário Arroio Silva em Santa Catarina, divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 112 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferece 92 vagas em cargos de Auxiliar de Consultório Odontológico, Auxiliar de Serviços Gerais (Interno e Externo), Fiscal de Obras e Serviços, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Sanitária, Motorista “B”, Motorista “D”, Operador de Equipamentos, Auxiliar Operacional de Creche, Cirurgião Dentista, Eletricista, Eletricista de Automóveis, Servente de Escola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Vigia, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico Bioquímico, Recepcionista/Telefonista, Secretário de Escola, Agente Administrativo, Agente de Vigilância Ambiental, Fisioterapeuta, Lubrificador/Lavador, Médico, Médico ESF, Merendeira, Monitor de Ônibus e Psicólogo.

O EDITAL nº 02/2020 oferta 20 vagas para cargos de Professor de Educação Física, Professor Pedagogo, Professor de Ensino Religioso, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Espanhol, Professor de Inglês, Professor de Artes e Professor de Ciências.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 666,59 e R$ 11.571,84.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 17 de janeiro e 17 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Faepesul. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para o cargo de Professor. As avaliações serão aplicadas no dia 01 de março, em locais e horários a serem informados no dia 27 de fevereiro.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 02 de março e os gabaritos definitivos no dia 31 de março. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE BALNEÁRIO ARRIO SILVA SC 01/2020

EDITAL PREFEITURA DE BALNEÁRIO ARRIO SILVA SC 02/2020