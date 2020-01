Concurso Prefeitura de Bauru SP 2020: Salários de até R$ 2.845,07!

Edital oferta 02 vagas de nível médio e superior; Inscrições entre 17 de fevereiro a 02 de março de 2020

A Prefeitura Municipal de Bauru em São Paulo, abriu novos editais de concurso público para preenchimento de 02 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos Agente Educacional – Secretário de Escola (1 vaga) e Serviços de Alimentação – Nutricionista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.214,00 a R$ 2.845,07, mais R$ 500,00 de beneficio do vale-compras, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de fevereiro de 2020 ate às 16h do dia 02 de março de 2020, no site da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição está fixado em R$ 30,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos), mais prova de título para o cargo de Nutricionista. As avaliações serão realizada em data provável no dia 14 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

