Concurso Prefeitura de Belém de São Francisco PE 2020: Agente de Saúde

No Estado do Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 67 vagas em cargos de Agente de Combate às Endemias (8 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (59 vagas).

De acordo com o edital, as funções exigem o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.250,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Darwin, ou de forma presencial, na Prefeitura de Belém de São Francisco, situada à Av. Cel. Caribé, 266, 1º Andar, Sala de Recursos Humanos, no horário das 08 às 14h, em dias úteis.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 40 questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de março de 2020, nos locais e horários a serem informados no dia 12 de março no site já citado.

O gabarito provisório será divulgado após um dia após a aplicação, no site www.institutodarwin.org. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO PE 2020