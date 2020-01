Concurso Prefeitura de Canoas RS 2020: Edital e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Canoas RS abriu novos editais (nº 09 e 10/2020) de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Fiscalização, Técnico em Condução, Operação de Veículos e Máquinas e Técnico Administrativo (nível médio); Analista Municipal/ Gestor Contábil/ Financeiro, Nutricionista e Analista Municipal/ Gestor Administrativo (nível superior).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação La Salle. O valor da inscrição oscila entre R$ 98,52 (nível médio) e R$ 164,20 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistira com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Provas práticas (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo/ocupação de Técnico em Condução e Operação de Veículos e Máquinas;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior.

As avaliações serão realizadas no dia 15 de março para cargos de nível superior e no dia 22 de março de para cargos de nível médio, em locais e horários a serem informados via edital específico nos dias 06 e 13 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Canoas RS

: Prefeitura Municipal de Canoas RS Banca organizadora : Fundação La Salle

: Fundação La Salle Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : cadastro reserva

: cadastro reserva Remuneração : até R$ 4.887,20

: até R$ 4.887,20 Inscrições : 17 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020

: 17 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 98,52 e R$ 164,20

: R$ 98,52 e R$ 164,20 Provas : 15 e 22 de março de 2020

: 15 e 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CANOAS RS 09/2020

EDITAL PREFEITURA DE CANOAS RS 10/2020