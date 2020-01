Concurso Prefeitura de Catuji MG 2020: Salários de até R$12mil!

Em Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Catuji abriu novo edital de concurso público para preencher 12 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento publicado, as vagas destinadas são para os cargos de Operador de Retroescavadeira (1); Servente Escolar (1); Auxiliar Administrativo (1); Analista de Meio Ambiente (1); Controlador Interno (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Engenheiro Civil (1); Assistente Administrativo (1); Médico (1); Analista de Informática (1); Operário (1); e Fiscal de Tributos (1). Os salários oferecidos chegam até R$12mil.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 21 de março e 20 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora da GEAP, ou de forma presencial na Prefeitura Municipal, localizado na Praça Getúlio Vargas, Nº 21, Centro, no horário das 07h às 11h, Catuji/MG. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 250,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) e prova prática para o cargo de Operador de Retroescavadeira. As avaliações serão aplicadas no dia 03 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 29 de abril.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 04 de maio de 2020, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE CATUJI MG 2020