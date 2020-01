Concurso Prefeitura de Chapadão do Sul MS 2020: Edital e Inscrição!

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 146 vagas níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos chegam até R$ 4.988,34.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista de Veículo Pesado, Motorista Escolar, Cozinheiro, Serralheiro, Agente de Merenda, Inspetor de Alunos, Mecânico de Equipamentos Pesados, Motorista de Ambulância, Auxiliar de Serviços Operacionais, Motorista de Veículo Leve e Operador de Equipamentos Pesados (nível fundamental).

Monitor de Educação Infantil, Recepcionista , Técnico de Atividades Organizacionais, Agente de Fiscalização de Trânsito, Assistente de Ações Institucionais, Assistente de Apoio Educacional/Secretaria Escolar, Técnico de Enfermagem, Técnico em Imobilização, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Fiscal de Obras, Técnico de Fiscalização Sanitária e Técnico de Tecnologia de Informática (nível médio/técnico).

Médico Neurologia, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedia/Traumatologia, Médico do PSF, Médico Veterinário, Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista, Médico Ginecologia/Obstetrícia, Médico Ultrassonografia, Médico Urologista, Médico Cardiologista, Médico Cirurgia Geral, Médico Cirurgia Vascular, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatria/Neonatologia, Médico Anestesiologista, Médico Auditoria, Médico Psiquiatria, Médico Reumatologista, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Médico Clínica Médica/Clínica Geral, Contador, Enfermeiro, Fiscal de Meio Ambiente, Professor de Português, Professor de História, Professor de Inglês, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Professor de Educação Infantil, Professor de Artes e Inspetor Escolar, Professor de Ensino Fundamental de 1º a 5º Ano, Professor de Música, Professor de Educação Física, Terapeuta Ocupacional, Professor de Ciências, Professor de Geografia e Professor de Matemática (nível superior).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 16 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FAPEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 (nível fundamental), R$ 130,00 (nível médio/técnico) e R$ 150,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos; prova de títulos (caráter classificatório) para todos; mais prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Operador de Equipamentos Pesados, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Motorista.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 08 de março de 2020, em locais e horários a serem informados no site http://www.fapec.org/concursos.

Os resultados finais serão divulgados a partir do dia 11 de março, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Chapadão do Sul MS

: Prefeitura de Chapadão do Sul MS Banca organizadora : FAPEC

: FAPEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 146

: 146 Remuneração : até R$ 4.988,34

: até R$ 4.988,34 Inscrições : até 16 de fevereiro de 2020

: até 16 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00, R$ 130,00 e R$ 150,00

: R$ 100,00, R$ 130,00 e R$ 150,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CHAPADÃO DO SUL MS 2020