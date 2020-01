Concurso Prefeitura de Charqueadas RS 2020: Salários de até R$ 15.945,34!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Charqueadas faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 15 vagas em cargos de nível superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Terapeuta Ocupacional (1+Cr), Enfermeiro de Saúde Coletiva (3+Cr), Médico de Família e Comunidade (4+Cr), (1+Cr), Enfermeiro (1+Cr) e Psicólogo (1+Cr). As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 5.343,84 e R$ 15.945,34, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de janeiro até as 18h do dia 12 de fevereiro de 2020, no site oficial da Fundação La Salle. A taxa de inscrição está fixado em R$ 125,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa (15), raciocínio lógico (10), legislação (10) e conhecimentos específicos (15).

As avaliações serão aplicadas no dia 08 de março, em locais e horários a serem informados no dia 28 de fevereiro. O gabarito final será divulgado no dia 09 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Charqueadas RS

: Prefeitura de Charqueadas RS Banca organizadora : Fundação La Salle

: Fundação La Salle Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : até R$ 15.945,34

: até R$ 15.945,34 Inscrições : até 12 de fevereiro de 2020

: até 12 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 125,00

: R$ 125,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CHARQUEADAS RS 2020