Concurso Prefeitura de Chupinguaia RO tem banca definida

Edital visa o preenchimento de níveis fundamental, médio e superior

No Estado do Rondônia, a Prefeitura Municipal de Chupinguaia anuncia banca organizadora do seu próximo concurso público em cargos de níveis fundamental, médio e superior. A empresa MS Concursos tem a responsabilidade de coordenação do certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso